Ученые назвали смертельную опасность, которая есть в каждом доме

Европейские ученые опубликовали шокирующие данные 20-летнего исследования, в ходе которого выяснили, как моющие средства влияют на здоровье людей. От частого вдыхания паров бытовой химии легкие женщин стали похожими на легкие курильщика, утверждают они, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Согласно исследованию, домохозяйки болеют раковыми заболеваниями на 55% больше, чем люди, которые работают вне дома. Однако в отличие от профессиональных средств чистки, составляющие бытовой химии имеют низкую токсичность, успокаивают медики.

"Например, вместо химической жидкости для посуды используйте соду или горчичный порошок. Чайник можно почистить обычной лимонной кислотой. Пол лучше мыть просто чистой водой. А чтобы избежать налета в ванной или душевой кабине, достаточно протирать хромированную сантехнику насухо", - отмечают специалисты.

Чтобы уменьшить риски во время уборки, медики советуют всегда использовать перчатки и защитные кремы. Проветривать комнаты, надевать респиратор, чтобы не вдыхать паров от химии. Попутно необходимо избегать средств, содержащих спирт и хлор.

Медики отмечают: если во время уборки или мытья посуды вы почувствовали головокружение или тошноту, немедленно выйти на свежий воздух и выпить стакан воды.

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