Суперспособности, которые есть только у женщин

Женщины не просто способны на многое. Они способны даже на то, что мужчины не могут сделать по определению, в силу физиологии, психологии или эволюционных предпочтений.Day.Az со ссылкой на Рамблер о суперспособностях, которые есть у женщин.

Два центра речи

У мужчин в левом полушарии есть центр, отвечающий за речь, и если мужчина получает травму этого полушария, он лишается речи и перестает "видеть" чертежи" в трехмерном пространстве.

У женщин за речь отвечают два центра: побольше - в левом полушарии, поменьше - в правом. Ученые связывают это с влиянием женского полового гормона.

Мужчины воспринимают речь как передачу информации, а женщины как часть эмоциональной рокировки. По подсчетам, женщина легко произносит до 8000 слов в день, использует до 3000 звуков и до 10 000 невербальных сигналов. Мужчина произносит в день до 4000 слов, издает до 2000 звуков и делает до 3000 жестов.

Найти изменника

Как показали исследования, женщины могут по одному взгляду вычислить ветреного мужчину. Ученые из Австралийского национального университета провели эксперимент, в рамках которого предложили 34 женщинам среди двадцати фотографий мужчин найти нескольких изменщиков. 62% ответили верно. Мужчины на аналогичном эксперименте оказались не столь проницательны. 77% из опрашиваемых изобличили "не тех".

Ученые объясняют подобную интуицию рисками, с которыми сталкивается женщина в случае случайных связей.

Лучшее обоняние

По части обоняния женщинам нет равных. Нос женщины может уловить не только запах гари, угрожающий дому, но и запах феромонов, чего сознательно сделать нельзя. Более того, мозг женщины способен "прочитать" запах мужчины и расшифровать его, определив, насколько у того крепкий иммунитет. Ученые считают, что женщине в большинстве случаев достаточно для этого не больше трех секунд. Если иммунная система самой женщины окажется слабее, она сочтет мужчину сексуально привлекательным.

Видеть мир ярче

Любой женщине, которую доводила до отчаяния неспособность мужа помочь ей с выбором цвета платья, стоит знать - это не из-за того, что ему "все равно", просто он по-другому видит цвета. Как показали эксперименты ученых из университета Нью-Йорка, мужчинам трудно различать малейшие оттенки желтого, зеленого и синего. Иными словами, если мужчине и женщине показать апельсин, то для мужчины он будет "более красным". То же самое и с травой - для женщин она всегда зеленее, чем для мужчин.

По словам профессора Израиля Абрамова, различия в восприятии цвета разными полами нельзя объяснить различиями в строении глаза. Ответ заключается в том, как мозг под влиянием гормона тестостерона обрабатывает и воспринимает сигналы, поступающие с органов зрения. Исследователь полагает, что подобная способность могла сформироваться еще до появления земледелия, когда мужчины занимались охотой, а женщины собирательством - поиском съедобных растений. В результате мужчины лучше различают мелкие детали движущихся объектов - полезное качество для охотников, а женщины лучше различают цвета.

Периферийное зрение

У женщин хорошо развито периферийное зрение. У некоторых из них оно достигает 180º, и именно поэтому женщины при вождении авто редко пропускают боковые удары и могут, не поворачивая головы, "считать" соперницу или следить за ребенком.

Мозг мужчины обеспечивает туннельное зрение, он "ведет" цель и видит только то, что находится перед ним, не отвлекаясь на мелочи.

Гибкость

Женщины генетически более гибкие, чем мужчины. Это связано с детородной функцией женщин - их связки и мышцы имеют больше эластина, чем колагена. Это происходит, потому что в женском теле вырабатывается гораздо больше вещества гиалуранидазы, ответственного за выработку эластина

Хорошо работают защитные механизмы

Ученые нашли еще одно объяснение женскому токсикозу во время беременности. Профессора Паул Шерман и Самуэль Флексман из Университета Колорадо заявили, что утренняя тошнота и головная боль - результат действия защитного механизма, который оберегает плод от вредных токсинов, содержащихся в мясе, рыбе и птице. Это объясняет то, что токсикоз - частое явление на ранних порах беременности, когда плод наиболее уязвим. Кроме того, согласно результатам исследования, опубликованном в издании Quantity Review of Biology - у женщин, которые страдают внутренним недомоганием, выкидыши случаются намного реже, чем у других.

Тоньше слышат

Женщины лучше различают высокочастотные звуки. Недельная девочка уже может выделить звук материнского голоса и слышит, когда плачет другой младенец. Мальчикам такое и не нужно. Также женщины лучше мужчин распознают изменения тона и поэтому прекрасно знают, когда мужчины лгут.

Чувствительная кожа

Кожа женщины в 10 раз чувствительнее, чем кожа мужчины. Исследования английских ученых показали, что даже самый чувствительный в этом смысле мужчина не дотягивает до самой нечувствительной женщины.

Сильный иммунитет

Женский пол неправомерно называть слабым, хотя бы из-за развитого иммунитета, который даст фору мужскому. По словам исследователей Гентского университета две хромосомы X означают, что у женщин больше микроРНК, которая укрепляет иммунную систему и снижает риск рака. Кроме того, по словам доктора медицинских наук Майи Салех из университета МакГилла, гормон эстроген препятствует воспалительному процессу. Развитый иммунитет также замедляет старение - женщины, как известно, живут дольше.

Хорошо чувствуют опасность

Женщины чувствуют и распознают опасность намного лучше мужчин. А все потому что, они отвечают не только за себя, но и за будущее рода. Японские исследователи из Киотского университета Нобуо Масатака и Масаширо Набасаки провели эксперимент, предложив группе мужчин и женщин в разном возрасте обнаружить на фотографии потенциальную угрозу (посреди изображенного поля пряталась змея). В результате, представительницы прекрасного пола в репродуктивном возрасте быстрее всех обнаруживали еле заметную змею.

Ученые полагают, что все объясняется повышением уровня гормонов прогестерона, кортизола и эстрадиола, особенно во время овуляции, которые усиливают ощущение беспокойства женщины и, как следствие, чувство опасности. В целом, это имеет смысл - природа не предусматривала тесты на беременность, она обострила женские инстинкты на тот период, когда женщина может стать продолжательницей рода.

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