ВПК отбирает лучшее из науки, а лучшее из ВПК перенимают разведчики. Они, пользуясь положением, тестируют экспериментальные образцы оружия. От отравленных ручек до заряженных сигарет. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, какие виды оружия используют шпионы.

Укол зонтиком

На звание самого загадочного преступления ХХ века вполне претендует убийство в 1978 году болгарского диссидента Георгия Маркова. Он умер спустя три дня после укола зонтиком.

Перед смертью, вспоминая события последних дней, он говорил, что шел мимо остановки и обо что-то запнулся. При этом почувствовал легкий укол. "Доброжелатель" с зонтом сразу же сел в машину и уехал, а Марков пошел дальше...

Вскоре он начал чувствовать недомогание. Через три дня диссидент умер. Вскрытие показало: смерть наступила в результате отравления рицином, белковым токсином, смертельная доза которого составляет 0,3 мг/кг. Во время укола в тело Маркова была введена микрокапсула с токсином, который начал поступать в кровь.

Интересно, что "по мотивам" этого происшествия была снята французская комедия "Укол зонтиком" (рабочее название - "Укол болгарским зонтиком"), ставшая лидером проката в 1981 году в СССР. Также убийство Маркова упоминается в одном из эпизодов сериала "Во все тяжкие", когда главный герой... (мы против спойлеров).

Дело - трубка

Согласитесь, пистолет выглядит слишком очевидно. Спецагент не везде может пройти с "Магнумом" за ремнем. Поэтому очевидным решением было маскировать оружие под прикладные вещи.

Удобнее всего - трубка. Она и в рукаве помещается, и привязывать удобно. Первые стреляющие трубки появились ещё в Древнем Китае. С тех пор эволюция практически не сдвинулась с места, потому что пружинного хода вполне хватает, чтобы нейтрализовать противника.

В наше время трубки, которые стреляли как пистолет, появились в 40-х, назывались они "Вэлпен" и выпускались Англией. Потом, конечно, технологии шагнули за океан.

Жучки

9 февраля 1945 года советские дети подарили послу США Авереллу Гарриману резной герб. Послу орел настолько понравился, что он, не долго думая, повесил его у себя в кабинете. Подарок был преподнесен американскому чиновнику в честь открытия "Артека". Пионеры тоже не ушли с пустыми руками. Им был вручен чек на 10 тысяч долларов.

За 8 лет в посольстве сменилось четыре посла - Гарриман, Смит, Керн и Кеннан. В кабинете делали ремонт и перестановку, но ценный подарок не трогали. Только в начале 1953 года "тайна орла" была раскрыта. В нем оказался спрятан прослушивающий "жучок". 8 лет главы американского посольства фактически разговаривали в прямом эфире "Радио КГБ", ещё и заплатили за этот эфир свои деньги.

Американцев поразило устройство жучка, у него не было даже батарейки. Работал он от внешнего источника микроволнового сигнала. Внимательно изучив находку, американцы нашли примение этой технологии. "Глаз орла" стал прототипом жучка "Сатир".

Кто владеет информацией

Оружие - это не только пиф-паф, спецсредства не предназначенные для убийства у шпионов тоже имеются. Сегодня каждый из нас носит в руках портативное устройство для звонков, видео и фотосъемки, просмотра интернет-страниц... разведчики прошлого о таком и не мечтали.

Впрочем, разведчики современности тоже вряд ли фотографируют документы смартфонами. Потому что функциональность шпионского оборудования не должна отражаться на его внешнем виде.

Копировальная установка С-64 "Ёлка" в сложенном виде напоминает большую книгу. Согласитесь, ни у кого не вызовет подозрений человек с энциклопедией в руках.

Восточногерманская разведка была уверена, что не вызовет, её агенты вовсю использовали "Ёлку" для фотокопирования важных документов. Питается эта чудо-машина от любого элемента питания от 12 Вольт и целиком складывается в предметный стол.

Курение как оружие

Вполне вероятно, что отчаянная борьба с курением - способ усилить стратегическую безопасность, ведь сигареты-пистолеты - излюбленное оружие шпионов. Первая стреляющая сигарета "Вэл-Вудбайн" была изготовлена в Британии ещё в годы Второй мировой войны. Потом разработкой заинтересовались американцы.

Они приспособили под пистолет сигару и назвали её "Вэл Чарута". Этот работающий пистолет был в длину 115-120 мм, диаметр - 9,5 мм, и имел 5,6-мм ствол с патроном кольцевого воспламенения 22 "шот".

Продолжались разработки и дальше, сигареты становились все опаснее. Главная проблема со стреляющей сигаретой - правильно привести её в действие. Для того, чтобы "Вэл-Вудбайн" выстрелил, нужно было сломать фильтр, выдернуть проволочную чеку и нажать ногтем спусковую пуговку. С последующими моделями алгоритм работы не легче.

Поэтому прежде, чем просить у шпиона закурить, дважды подумайте. Зачем ставить человека в неудобное положение?

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