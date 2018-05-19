На какие страны труднее всего напасть - ИССЛЕДОВАНИЕ

Приложение к шведской ежедневной газете Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - опубликовало список из трёх стран, которые, по мнению журналистов издания, наиболее трудны для военного вторжения. В список вошли в том числе Швейцария, Новая Зеландия и Россия.

Швейцария

Возможно, Швейцария и не самая сильная страна по мощи вооружённых сил, но сама природа уберегает её на протяжении многих веков от военных вторжений. Это горная страна, в которой войскам противника невозможно будет наступать широким фронтом. Узкие ущелья могут стать для врага ловушкой. Взорванные мосты и тоннели остановят любое наступление. Зато у швейцарской армии хватает в горах военных объектов и хорошо скрытых бункеров, откуда можно будет нанести внезапный удар по противнику.

Численность швейцарской армии насчитывает всего 150 тысяч человек, но четыре миллиона граждан страны имеют военную подготовку и в момент опасности будут готовы встать в строй. По количеству стрелкового оружия на руках у населения Швейцария является лидером в Европе, благодаря чему швейцарцы смогут организовать отряды самообороны и совершать партизанские вылазки против солдат агрессора.

Новая Зеландия

Новая Зеландия является островным государством, находящимся в 160 милях от Австралии и ещё дальше от Азии, не говоря о других континентах. Если бы кто-то вздумал напасть на эту страну, то ему пришлось бы испытать сложности с доставкой войск, вооружений, техники, боеприпасов и провианта. Если Швейцарию защищают горы, то новозеландцы должны благодарить океан как своего защитника. По этой же причине в список была включена Австралия.

Россия

Издание поясняет, что основная сложность нападения на Россию заключается в особенностях ее территории и климате. Речь идет о горных хребтах, лесах, тундре, широких реках. Кроме того, военные, добавляет газета, должны быть подготовлены и к жаркому лету, и к холодной зиме.

"К тому же есть и сами русские, которые тысячи лет участвовали как в крупных, так и в более мелких партизанских войнах и приобрели большой опыт в этом деле", - пишет автор Svenska Dagbladet.

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