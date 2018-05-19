Ученые рассказали об опасности ночного бодрствования для психики
19 мая 2018 16:57 146
Шотландские ученые выяснили, как привычка поздно ложиться спать может повлиять на здоровье человека. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The Lancet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Специалисты проанализировали медицинские данные более 90 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет. Выяснилось, что даже незначительные нарушения циркадных ритмов, вызванные повышенной активностью в ночное время суток по сравнению с дневным, могут привести к возникновению психических расстройств.
Так, среди более активных в ночное время людей риск биполярного расстройства был на 11 процентов выше, а депрессии - выше на шесть процентов. Кроме того, любители ночного бодрствования чаще жаловались на ощущение одиночества и плохое самочувствие.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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