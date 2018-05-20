Правда ли, что капли в нос вызывают привыкание?

Когда у человека закладывает нос и нечем дышать, спасением могут стать специальные капли. Далеко не все знают, из чего они состоят, но реклама со словами "снимает заложенность носа за 5 секунд" слишком манит. Люди начинают пользоваться каплями, не особо вникая в то, как это делать правильно. Ведь заложенность действительно очень быстро проходит.

Болезнь может продолжаться неделю и больше, и больной будет капать и капать в нос несколько раз в день. Только в инструкции, которую обычно никто не читает, сказано, что такие капли можно применять не больше 5 дней подряд.

По словам врачей, препараты местного действия (капли или спреи) для лечения заложенности носа могут вызывать привыкание, передает Day.Az со ссылкой на Лайф. Однако это свойственно только определённой группе лекарств - так называемым назальным деконгестантам.

- Это препараты, имитирующие действие адреналина (он сужает сосуды). Они сужают кровеносные сосуды слизистой оболочки носа, что приводит к уменьшению отёка и выработки слизи. Длительное применение таких капель или спреев приводит к тому, что снижается чувствительность слизистой носа не только к данному препарату, но и к самому адреналину, - рассказал Владимир Мухин, врач клинической лабораторной диагностики медицинской компании LabQuest.

Как объяснил врач, со временем потребность в частом применении капель только возрастает. Отказ от препарата приводит к расширению сосудов, даже когда насморка уже нет. Такое состояние называют медикаментозным ринитом.

Человек уже не может выйти из дома без капель в нос, заложенность держится почти весь день и всю ночь. Только несколько капель сосудосуживающего средства могут спасти. Из-за этого у человека появляются головные боли, может развиться атрофия (омертвление) слизистой носа и даже носовые кровотечения.

Некоторые пациенты по несколько лет ничего с такой зависимостью не делают. Возможно, они когда-то пытались побороть её и у них не вышло, потому что для того, чтобы "соскочить" с капель в нос, нужна неимоверная сила воли.

Если зависимость ещё на начальной стадии, хватит 3-5 дней без капель, чтобы состояние сосудов пришло в норму. Если зависимость уже запущена и резкий (или постепенный) отказ от капель не помогает - нужно проконсультироваться с врачом. В некоторых случаях назначают даже операции по восстановлению работы сосудов. Но это, конечно, крайняя мера. Обычно врачи просто рекомендуют другие капли, которые нормализуют состояние слизистой.

В любом случае, для эффективной борьбы с зависимостью нужно побольше дышать свежим воздухом, делать ингаляции (хотя бы просто подышать паром), по возможности установить дома увлажнитель воздуха.

Эти меры, кстати, и для профилактики насморка отлично подойдут.