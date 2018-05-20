Как быстро похудеть перед отпуском?

Очень популярное, преимущественно женское развлечение - спохватиться за неделю до отпуска и свято верить, что за несколько дней получится избавиться от лишних килограммов, которые копились годами. Девушки, которые более ленивы, ограничиваются только мечтами. Упорные перестают есть после 18:00, совсем отчаявшиеся - начинают голодать.

- Подобные эксперименты могут давать внезапный ошеломляющий результат. Организм сначала теряет то, без чего он может прожить (и это вовсе не ценный жировой запас). Он избавляется от части воды и затем мышц (особенно если человек не занимается спортом). И цифра на весах начинает радовать, - рассказала Любовь Китченко, специалист по питанию и фитнес-тренер, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

На этом радостный этап заканчивается. Обменные процессы кричат: "Караул!" - и организм, уверенный в том, что хозяин попал в голодный плен к немцам, включает "режим запасания".

- Запускается процесс суперкомпенсации, в результате можно набрать больше, чем было до диеты. Поэтому любые "супербыстрые" и жёсткие диеты - это эксперименты со здоровьем на свой страх и риск, - отметила Любовь Китченко.

Но, как рассказали диетологи, способы привести себя в форму накануне отпуска всё же есть. Этот же подход поможет начать вести здоровый образ жизни (и потом его не бросить) - чтобы нравиться себе в зеркале не раз в год накануне поездки на море, а всё время.

- Начать стоит за 4-6 недель до отпуска. Тогда вы точно увидите существенный результат до и после. Организму нужно время, чтобы отреагировать на питание и нагрузки, понять, что это не вражеский плен и не голодовка, и отдать излишки жировых запасов. Грамотное и безопасное похудение - это минус 1-1,5 кг в неделю, таковы объективные возможности организма. Получается, что за шесть недель можно убрать от шести до девяти лишних килограммов! А за неделю до отпуска - всего один, - говорит Любовь Китченко.

Еда

Самые основные ограничения при подготовке к отпуску коснутся, конечно, вашего рациона. Главное правило - ни в коем случае не объявлять голодовку!

- Когда мы долго терпим голод, организм сам начинает вырабатывать сахар, который нам при похудении совсем не нужен. Также голодовка даёт сигнал организму о том, что ему необходимы запасы - "спасательный круг" на талии. Поэтому в течение дня нужно питаться "по голоду" и небольшими порциями. Последний приём пищи должен быть лёгким, за 2,5-3 часа до сна. А правило "не есть после шести" изначально было частью здорового режима для тех, кто ложится в девять вечера, - утверждает Любовь Китченко.

Теперь запоминаем, какие продукты должны быть под запретом: мучное (булочки, торты, печенья, круассаны и так далее), всевозможные соусы (кетчуп, майонез, ткемали), чипсы, колбасы, замороженные полуфабрикаты (пельмени, наггетсы и прочее), сладкие йогурты, лимонады.

Диетолог Наталья Лукьяненко советует на время исключить молочные и кисломолочные продукты. Дело в том, что в молоке содержится лактоза, которая повышает уровень инсулина в крови. При скачках инсулина (по сути, уровня сахара в крови) быстро худеть не получится - будет слишком часто появляться чувство голода.

- Стоит ввести в меню минимум два раза в день большие порции овощных салатов. Ещё совет - все мясные блюда должны делаться исключительно из фарша (так мясо будет лучше перевариваться). Покупной фарш не годится. Его нужно готовить самим, поскольку в магазине часто фарш делают не из чистого мяса, а с добавлением жирных частей, - советует Наталья Лукьяненко. - Утром на завтрак всегда должна быть каша не быстрого приготовления с фруктами, чтобы обогатить кровь глюкозой. Никаких батончиков, мюсли и прочих быстрых перекусов.

И ещё один очень важный момент - нужно пить много воды. В идеале - не менее восьми стаканов в день. Пейте именно воду, а не газировку, сладкие соки и компоты. Допустимо пропустить чашечку зелёного или травяного чая. Кофе тоже злоупотребять не стоит, но если очень хочется, то один раз в день можно себя побаловать - только не добавляйте сахар.

Спорт

Естественно, без физических нагрузок достичь идеального (насколько это возможно) результата не получится.

- Наиболее рискованно похудение без физических нагрузок, лишь на одной диете. Так жиры уходят в печень, а какой это удар по органу, можно легко себе представить, - считает диетолог Тамара Урусова. - Увеличивается и дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, почки.

Диетолог Наталья Лукьяненко рекомендует делить спортивные нагрузки на две части: утром 10 минут кардиозарядки (например, бег), причём после этого со лба должен капать пот. Вечером можно делать 15 минут кардио и 10 минут оставить для нагрузки на пресс и/или ягодицы - это две главные зоны, которые видны летом в купальниках. Специалист также предупреждает, что с физическими нагрузками стоит быть особенно осторожными дамам во время менструации.

Фитнес-тренер Любовь Китченко также рекомендует несколько раз в неделю выполнять более усиленные нагрузки.

- Заниматься нужно понемногу ежедневно. Обеспечиваем регулярный расход калорий каждый день. Идеальный режим на неделю: две силовые тренировки, три кардиотренировки в отдельные дни, зарядка каждое утро (например, разминка и три любимых упражнения друг за другом). Другой вариант - тренировки через день и всё та же зарядка утром. Меньше сидим, больше ходим пешком, - советует специалист.

Сон

Очень сильно на работу организма влияет сон. Чем меньше вы спите, тем медленнее работает обмен веществ. Поэтому совет для худеющих - высыпайтесь. Нужно ложиться спать не позже 23:00 и спать минимум восемь часов в сутки с открытым окном.

- Ложиться спать нужно "сегодня". Основное жиросжигание происходит ночью, и отвечает за него гормон соматотропин, который вырабатывается в период с 00:00 до 1:00, - объясняет Любовь Китченко. - Если мы ложимся спать после полуночи, выработка гормона нарушается и мы пропускаем жиросжигание, каким бы правильным и здоровым ни был наш день. Потому ложитесь спать не позднее 23:30 - то есть в конце текущего дня, а не в начале следующего.