Кто пытался превратить Испанию в католический Иран

"Лента.ру" продолжает цикл познавательных статей о жизни диктаторов. На прошлой неделе мы рассказывали о чилийском тиране Аугусто Пиночете. Интерес к этому человеку не ослабевал ни во время его правления, ни уже после того, как он покинул свой пост. Прессу будоражили сообщения о все новых уголовных делах, которые возбуждали против Пиночета и закрывали с такой же скоростью. Эта информация перемешивалась со сводками о состоянии его здоровья. Больше всего чилийцев интересовал вопрос: доживет ли он до суда и ответит ли за гибель тысяч людей в период своего правления? При этом даже сейчас, уже после своей смерти, Пиночет не оставляет местных жителей в покое, вызывая у одних лютую ненависть, а у других ― искренний восторг.

На этот раз речь пойдет о супруге испанского диктатора Франсиско Франко - Кармен. Она не появлялась без жемчужных украшений, завидовала Эве Перон, влезала во все дела своего мужа, пытаясь превратить Испанию в католический Иран.

"Прекрасная супруга генерала Франко демонстрирует свою стройную фигуру, едва угадывающуюся за дымчатым нарядом из чёрного газа, которое нежно ласкает дорогое манто", - так поэтично описывал Донью Кармен ее биограф.

Ему вторил другой историк, отмечая, что за "жертвенным обликом" супруги генералиссимуса скрывались "стальная решимость и серьёзные амбиции". Оба эксперта едины во мнении, что Донья Кармен была надменной, высокомерной и самолюбивой. По словам современников, она очень болезненно реагировала на критику, была в этом отношении более уязвимой, чем ее супруг-диктатор.

Жемчужная королева

Жена Франко всегда безупречно выглядела на публике. "Она вовсе не была красавицей, но у нее был аристократический профиль, изысканные манеры, она обладала неподдельной живостью" - говорили приближенные. Особое внимание она уделяля своему внешнему облику.

Повышенный интерес к собственной персоне не раз доставлял ей проблемы. Неприятный инцидент произошел в 1947 году, когда в Испанию прилетела супруга аргентинского диктатора Хуана Перона - Эва Перон. Знаменитая аргентинка, всегда одетая со вкусом, заказала шляпку у своего местного дизайнера (костюмы от Chanel она станет носить как раз после этой поездки в Европу). Шляпка Эвиты оказалась намного экстравагантнее и крупнее по рамеру, чем у Доньи Кармен. Его негодованию и досаде не было предела.

Вначале досталось испанским дизайнерам первой леди, после этого Донья Кармен накупила десятки роскошных и помпезных головных уборов, чтобы впредь никто не был одет более роскошно, чем она сама.

Единственное, что тогда спасло Кармен от отчаяния - ее драгоценности были более крупными и дорогими, чем у Перон. К антиквариату, драгоценностям, коллекционированию украшений и предметов искусства она питала особую слабость. Испанцы шутили, что их первая леди, как только встает, сразу же надевает несколько ниток жемчуга на шею, а уже потом занимается другими делами. За это они прозвали ее Doña Collares ("Госпожа ожерелье").

К слову, жемчуг любят и другие известные женщины. Так, жених Ренье III купил своей будущей жене Грейс Келли жемчужный сет на свадьбу. Одним из самых любимых украшений Мэрилин Монро было жемчужное ожерелье. Еще с юности подобные драгоценности стала носить будущая первая леди США Жаклин Кеннеди.

Украшения из жемчуга чаще всего на повседневные официальные визиты надевает британская королева Елизавета II. Свою первую драгоценность из этого камня она получила в девять лет от деда, Геогра V, праздновавшего двадцатипятилетнюю годовщину царствования. Еще одно похожее украшение ей подарили родители на 18-летие. Эти ожерелья, простые, но классически элегантные, королева Британии носит всю жизнь.

В предыдущих случаях речь шла о подарках. Жена Франко в большинстве случаев покупала себе все сама. В поисках антиквариата первая леди не гнушалась посещать мадридский блошиный рынок. Ее страсть к подобным вещам породила множество сплетен. Ходили слухи, что многим владельцам ювелирных лавок, вынужденным отдавать ей товары практически за бесценок, приходилось несладко после ее разорительных визитов.

Испанская "Лиса"

За пределами Испании многие едва ли подозревали о ее существовании. Однако внутри страны имя это женщины не сходило с полос газет. Испанки боялись, ненавидели ее и сильно ей завидовали.

Жена последнего диктатора Западной Европы, друга Адольфа Гитлера и итальянского фашиста Бенито Муссолини, никого не оставляла равнодушным. Ненавистники первой леди за ее активное вмешательство в дела государства прозвали ее zorra - "лиса, хитрюга".

Кармен Поло родилась в аристократической семье, предки которой сделали свое состояние в Америке. Ее отец был сыном профессора литературы, мать - потомственной дворянкой. С будущим мужем девушка познакомилась весной 1917 года, когда 24-летний Франко был переведен из испанского Марокко в Овьедо. Здешняя элита очень холодно приняла молодого мужчину, прозвав его El Comandantino (Майоришко). Франко не спасало даже его аристократическое происхождение. Семья Кармен к ухаживаниям настойчивого влюбленного относилась с недовольством: причиной тому было его бедственное финансовое положение, отец девушки считал, что офицер собирается нажиться на браке с его обеспеченной дочерью.

Тем временем ухажер все-таки смог вызвать интерес у самой Кармен и спустя несколько лет семья все-таки согласилась на женитьбу, не малую роль в этом сыграли военные успехи Франко.

Впоследствии этот брак по всей стране будут называть прочным, долговечным и идеальным. Впрочем, по словам современников, Франко не уделял жене должного внимания, ставя на первое место военную, а впоследствии политическую карьеру.

С годами этот союз и вовсе превратился в больше в формальность, отношения лишились романтики. Большую роль в этом играло непонимание, возникшее между супругами. В одном из совместных интервью Кармен так охарактеризовала недостатки своего мужа: "Причиной разногласий становится его чрезмерная любовь к Африке и чтение книг, в которых я вообще ничего не понимаю".

Несмотря на это, она играла все большую роль в политической жизни Испании, активно вмешиваясь в дела своего мужа. Так, в последние годы диктатуры она заставила своего престарелого и уже больного мужа включить в состав правительства ее фаворита Карлоса Ариаса Наварро. После небольших колебаний диктатор решил сделать его главой кабинета министров. Политики, попадавшие в опалу к донье Кармен, быстро лишались министерских портфелей. Так, например, вылетели из своих кресел либерально настроенный глава МИД Грегорио Лопес Браво и глава МВД Томас Гарикано Гонью.

Испанцы шептались, что именно Кармен несет ответственность за серьезные религиозные перекосы в стране. В стране шутили, что Испания стала своего рода Ираном, только католическим. Законы, принятия которых она добилась, тяжело сказывались на женщинах. Так, испанкам было категорически запрещено уходить из семьи, для того, чтобы получить кредит в банке, женщина должна была заручиться подписью отца или мужа. Помимо этого, испанки не могли становиться профессорами университетов и даже выступать в качестве свидетелей на судебных процессах.

Без Франко

20 ноября 1975 года Франсиско Франко скончался, и назначенный им преемником принц Хуан Карлос де Бурбон вступил на престол как король Хуан Карлос I. Монарх не оставил бывшую первую леди, пожаловав вдове генерала пожизненную пенсию и титулы грандессы и Синьоры де Мейрас.

Единственное, через два месяца после смерти мужа ей пришлось покинуть горячо любимый королевский дворец Эль-Пардо. Вот как это описывали ее приближенные: "Придя домой из церкви, она в последний раз осмотрела свою комнату. Все, что принадлежало ей, уже было благополучно упаковано. В полдень был скромный обед с дочерью и внучкой. В 18:10 она спустилась по ступенькам замка. Прислуга ожидала ее последних распоряжений. Вдова Франко по-прежнему носила траур: она была одета в черное с головы до пят, единственное, что украшало ее - три нитки жемчужного ожерелья и большие жемчужные серьги. Она была опечалена, зная, что потеряет все, чем обладала будучи первой леди".

В 1987 году она не сумела посетить очередной марш сторонников Франко, прошедший в годовщину смерти диктатора. Донья Кармен пережила своего супруга на тринадцать лет и ушла из жизни 6 февраля 1988 года в своей мадридской квартире. По словам доктора Висенте Посуэло Эскудеро, причиной смерти пожилой женщины стала обострившаяся 1 февраля бронхиальная пневмония. Помимо неё, умершая также страдала от хронического артрита. Свои соболезнования от имени королевской семьи родственникам покойной принесла королева София, лично посетившая дочь доньи Кармен и её супруга.

Вдову Франсиско Франко похоронили неподалёку от дворца Эль Пардо. Королева София приезжала к ее дочери и лично выражала соболезнования. Очевидцы рассказывают, что в последний путь донью Кармен провожали свыше пяти тысяч человек, многие держали в руках красно-желтые испанские флаги с изображенным на них черным орлом (такие использовали во времена диктатуры Франко).

Жизнь после диктатуры

Семья бывшего диктатора и сейчас живет припеваючи, оставаясь одной из самых богатых в стране: их состояние оценивается в 160 миллионов евро, и это не учитывая собственности и предметов роскоши, которыми они обладают, а также многомиллионного бизнеса, сосредоточенного в их руках. Одним из главных достояний по-прежнему остается вилла la Valdefuentes, построенная на территории, которую диктатор заполучил едва придя к власти. Биографы Франко утверждают, что деньги на покупку роскошного особняка он получил из благотворительных организаций.

То, что диктатору обошлось в 2,5 миллиона песет в 1940 году, сейчас оценивается свыше 2,5 миллиардов евро. На земле, принадлежащей семье, находится огромный торгово-развлекательный центр Xanadu, в котором расположен боулинг, поле для мини-гольфа, картинг-трек, кинотеатры и даже крытая горнолыжная трасса.

В Испании до сих пор ходят служи о баснословных богатствах и дорогих вещах, которые заполучила семья диктатора во время его правления. Так, в 1978 году дочь Франко, направлявшуюся в Швейцарию, поймали в мадридском аэропорту Барахас. При себе у нее было 38 драгоценных медалей, принадлежавших отцу. Женщину впоследствии простили, заставив отдать артефакты в музей. По словам дочери Франко, "они валялись по всему дому, вгоняя ее в тоску", поэтому она захотела переплавить их в швейцарские часы с кукушкой.

Главой клана стал внук Франко по имени Франциско. Он владеет скотобойней, поставляющей мясо на экспорт, сетью ресторанов La Coruña, лазерным медицинским центром, а также магазином модной одежды Cortefield.