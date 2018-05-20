Нижнее белье в диснеевском стиле возмутило Сеть

20 мая 2018 14:50

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, шквал критики и негодования обрушился на создателей коллекции нижнего белья. Дело в том, что концепт коллекции заключался в копировании стиля персонажей мультфильмов. За основу взят образ диснеевских принцесс.

Создатели и представить себе не могли, что реакция пользователей будет столь бурной. В Сети люди пишут, что чувствуют себя оскорбленными.

Якобы образ невинных персонажей и нижнее белье совмещать просто возмутительно.

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