Нижнее белье в диснеевском стиле возмутило Сеть
20 мая 2018 14:50 98
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, шквал критики и негодования обрушился на создателей коллекции нижнего белья. Дело в том, что концепт коллекции заключался в копировании стиля персонажей мультфильмов. За основу взят образ диснеевских принцесс.
Создатели и представить себе не могли, что реакция пользователей будет столь бурной. В Сети люди пишут, что чувствуют себя оскорбленными.
Якобы образ невинных персонажей и нижнее белье совмещать просто возмутительно.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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