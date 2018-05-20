Как появились чукчи

На огромном пространстве от реки Индигирки до Берингова моря и от рек Анюй и Анадырь до Северного Ледовитого океана, на территории сопоставимой с размерами Казахстана, на протяжении многих тысяч веков живет малочисленный народ крайнего северо-востока Азии - чукчи.

Первое знакомство

Впервые на большой земле заговорили о чукчах после доклада о них казака-землепроходца Михаила Стадухина, в 1644 году основавшего на берегу дальневосточной реки Нижнеколымский острог.

С тех пор начался отсчёт кровавым столкновениям между русскими и чукчами, которые, не желая подчиняться чьей-либо власти, были вынуждены ограничить ареал своей жизни правым берегом Колымы.

Самоназвание

Но название этого этноса закрепилось в русском языке с подачи землеоткрывателя Дежнёва, который в докладе 1648 года упомянул об обнаружении нового коренного народа севера.

В своих донесениях он назвал их чукчами, поскольку присутствовавшие в его экспедиции представители других народностей севера, которые были лояльны к русским, именовали их людьми богатыми оленями - "чаучу".

Несколько упростив произношение этого слова, Дежнёв став автором нового этнонима, хотя сами себя чукчи называют словом "луораветлян", что означает "настоящие люди".

Откуда пришли

Согласно изысканиям этнографов, пращуры чукчей появились в описываемой области приблизительно 20 тысяч лет назад, покинув более южные районы Центральной и Восточной Азии, так называемого Саяно-Байкальского региона. Это обстоятельство позволяет считать чукчей своеобразными аборигенами континентальной Чукотки, основой жизни которых была охота на диких зверей.

В течении I тысячелетия нашей эры происходило постепенное разделение единого этноса на две группы - тундровых и береговых чукчей.

Тундровые чукчи обосновались в местности с избыточным, по северным меркам, населением и находились в постоянной борьбе за территорию с юкагирами, принявшими участие в их этногенезе и оттеснившими их вглубь Чукотки.

Береговые чукчи, заняв исконную прибрежную зону эскимосов, заставили их уйти с насиженных мест, а тех, кто остался - ассимилировали, переняв некоторые черты культуры.

Тундровые чукчи для обеспечения себя пропитанием и необходимыми средствами существования стали приручать и разводить оленей, ведя кочевой образ жизни, а береговые предались морскому промыслу, предпочтя оседлость.

Именно поэтому тундровые чукчи называли себя "чаучу", в то время как их приморские родичи именовались "рамаглыт", что означает "жители побережья".

Это внутриэтническое деление сохраняется по сегодняшний день, несмотря на то, что общая численность чукчей в 2010 году составляла чуть меньше 16 000 человек.

Китайская версия

Специалисты из Нанкинского университета Нанда нашли родство между предками чукчей и японцев, которые изначально населяли нынешнюю китайскую провинцию Юаннань. Приблизительно три тысячи лет назад они разъединились и отправились на освоение разных областей: протояпонцы заняли земли японского архипелага, а проточукчи обосновались в северных районах евразийского континента.

Спустя много лет иные народы вытеснили чукчей с русского Приморья в сторону Чукотки, где после истребления местного населения, они стали полноправными хозяевами.

В качестве доказательства общности чукчей и японцев китайцы называют присущий обоим этносам надменный характер, игнорирование интересов соседей и схожие папиллярные узоры на коже рук.

Но самый главный козырь - это результаты генетических исследований, в ходе которых выяснилось, что 40% чукчей и 45% японцев принадлежат к гаплогруппе D, иными словами имеют единого предка, у которого произошла мутация, унаследованная всеми потомками. Кстати по версии ученых этим общим пращуром был именно чукча, от которого впоследствии произошли японцы.

Антропологический тип

По антропологическому типу чукчи, как и их соседи - ительмены, коряки и отчасти эскимосы, принадлежат к особой арктической расе, связанной генетическими корнями с тихоокеанскими монголоидами.

Но в то же время они обладают рядом специфических признаков, свидетельствующих об очень длительной изоляции этноса и весьма продолжительному проживанию в экстремальных условиях региона, омываемого Беринговым и Чукотским морями.

К числу этих особенностей относятся высокий показатель содержания гемоглобина, быстрый обмен веществ и интенсивная теплорегуляция.