Как появились чукчи
На огромном пространстве от реки Индигирки до Берингова моря и от рек Анюй и Анадырь до Северного Ледовитого океана, на территории сопоставимой с размерами Казахстана, на протяжении многих тысяч веков живет малочисленный народ крайнего северо-востока Азии - чукчи.
Первое знакомство
Впервые на большой земле заговорили о чукчах после доклада о них казака-землепроходца Михаила Стадухина, в 1644 году основавшего на берегу дальневосточной реки Нижнеколымский острог.
С тех пор начался отсчёт кровавым столкновениям между русскими и чукчами, которые, не желая подчиняться чьей-либо власти, были вынуждены ограничить ареал своей жизни правым берегом Колымы.
Самоназвание
Но название этого этноса закрепилось в русском языке с подачи землеоткрывателя Дежнёва, который в докладе 1648 года упомянул об обнаружении нового коренного народа севера.
В своих донесениях он назвал их чукчами, поскольку присутствовавшие в его экспедиции представители других народностей севера, которые были лояльны к русским, именовали их людьми богатыми оленями - "чаучу".
Несколько упростив произношение этого слова, Дежнёв став автором нового этнонима, хотя сами себя чукчи называют словом "луораветлян", что означает "настоящие люди".
Откуда пришли
Согласно изысканиям этнографов, пращуры чукчей появились в описываемой области приблизительно 20 тысяч лет назад, покинув более южные районы Центральной и Восточной Азии, так называемого Саяно-Байкальского региона. Это обстоятельство позволяет считать чукчей своеобразными аборигенами континентальной Чукотки, основой жизни которых была охота на диких зверей.
В течении I тысячелетия нашей эры происходило постепенное разделение единого этноса на две группы - тундровых и береговых чукчей.
Тундровые чукчи обосновались в местности с избыточным, по северным меркам, населением и находились в постоянной борьбе за территорию с юкагирами, принявшими участие в их этногенезе и оттеснившими их вглубь Чукотки.
Береговые чукчи, заняв исконную прибрежную зону эскимосов, заставили их уйти с насиженных мест, а тех, кто остался - ассимилировали, переняв некоторые черты культуры.
Тундровые чукчи для обеспечения себя пропитанием и необходимыми средствами существования стали приручать и разводить оленей, ведя кочевой образ жизни, а береговые предались морскому промыслу, предпочтя оседлость.
Именно поэтому тундровые чукчи называли себя "чаучу", в то время как их приморские родичи именовались "рамаглыт", что означает "жители побережья".
Это внутриэтническое деление сохраняется по сегодняшний день, несмотря на то, что общая численность чукчей в 2010 году составляла чуть меньше 16 000 человек.
Китайская версия
Специалисты из Нанкинского университета Нанда нашли родство между предками чукчей и японцев, которые изначально населяли нынешнюю китайскую провинцию Юаннань. Приблизительно три тысячи лет назад они разъединились и отправились на освоение разных областей: протояпонцы заняли земли японского архипелага, а проточукчи обосновались в северных районах евразийского континента.
Спустя много лет иные народы вытеснили чукчей с русского Приморья в сторону Чукотки, где после истребления местного населения, они стали полноправными хозяевами.
В качестве доказательства общности чукчей и японцев китайцы называют присущий обоим этносам надменный характер, игнорирование интересов соседей и схожие папиллярные узоры на коже рук.
Но самый главный козырь - это результаты генетических исследований, в ходе которых выяснилось, что 40% чукчей и 45% японцев принадлежат к гаплогруппе D, иными словами имеют единого предка, у которого произошла мутация, унаследованная всеми потомками. Кстати по версии ученых этим общим пращуром был именно чукча, от которого впоследствии произошли японцы.
Антропологический тип
По антропологическому типу чукчи, как и их соседи - ительмены, коряки и отчасти эскимосы, принадлежат к особой арктической расе, связанной генетическими корнями с тихоокеанскими монголоидами.
Но в то же время они обладают рядом специфических признаков, свидетельствующих об очень длительной изоляции этноса и весьма продолжительному проживанию в экстремальных условиях региона, омываемого Беринговым и Чукотским морями.
К числу этих особенностей относятся высокий показатель содержания гемоглобина, быстрый обмен веществ и интенсивная теплорегуляция.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!