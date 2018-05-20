Как на самом деле утонул «Титаник» - ВИДЕО

Печально известный "Титаник" строился два года, с 1909 по 1911 год. На момент спуска на воду это было самое большое судно в мире. Создатели и владельцы исполинского корабля говорили, что потопить его не сможет сам Господь Бог. Однако в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года он потерпел катастрофу, которая унесли жизни 1 500 человек. А теперь несколько любопытных фактов о "Титанике", который вышел в море и не вернулся.

1. Длина "Титаника" была 260 метров, ширина - 28 метров, а высота от киля до трубы - 55 метров.

2. К распределительной сети судна подсоединили 10 000 лампочек, 562 обогревателя, 8 приводов для электрокранов, 4 грузовые лебёдки.

3. У корабля было четыре трубы, каждая диаметром 7,3 метра.

4. Когда "Титаник" спускали на воду, на набережной присутствовало около 100 000 человек.

5. Комиссия, которая проводила обстоятельства расследования катастрофы, сообщила: "Сталь, использованная для обшивки корпуса "Титаника", была низкокачественной, с высоким содержанием серы, что делало её ломкой при низких температурах".

6. Корабль столкнулся с так называемым "чёрным" айсбергом, у которого над водой оказывается тёмная часть. Это было одной из причин, что айсберг заметили поздно.

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