Пилот перепутал аэропорт и сел не туда
20 мая 2018 17:51 376
Испанский пилот по ошибке совершил посадку не в том аэропорту в Германии. Об этом сообщает The Local, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
При посадке командир воздушного судна перепутал аэропорты Фульсбюттель и Финкенвердер, которые находятся в Гамбурге в 15 километрах друг от друга.
Диспетчеры сообщили ему об ошибке, когда самолет уже начал приземляться в Фульсбюттеле вместо Финкенвердера. "Пилот должен был понять, что садится не туда, по приборам", - заявила представитель управления воздушного движения.
Как сообщает источник, в руководстве по полетам указано, что в Гамбурге есть два аэропорта и путать их нельзя. Об этом сообщает Рамблер.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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