Пилот перепутал аэропорт и сел не туда

Испанский пилот по ошибке совершил посадку не в том аэропорту в Германии. Об этом сообщает The Local, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

При посадке командир воздушного судна перепутал аэропорты Фульсбюттель и Финкенвердер, которые находятся в Гамбурге в 15 километрах друг от друга.

Диспетчеры сообщили ему об ошибке, когда самолет уже начал приземляться в Фульсбюттеле вместо Финкенвердера. "Пилот должен был понять, что садится не туда, по приборам", - заявила представитель управления воздушного движения.

Как сообщает источник, в руководстве по полетам указано, что в Гамбурге есть два аэропорта и путать их нельзя. Об этом сообщает Рамблер.