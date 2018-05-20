Сюда вы захотите помчаться немедленно - ВИДЕО

Египетские пирамиды, Тадж-Махал в индийской Агре, римский Колизей - эти достопримечательности популярны среди путешественников. Но существует масса не менее интересных мест, о которых знают только продвинутые туристы, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

1. Монастырь Ки Гомпа в Тибете - обитель Далай-ламы. Этот самый большой тибетский храм находится на высоте более 4 000 метров на уровне моря.

2. Башня Геркулеса в Галисии (Испания). Считается, что она существует со второго века. Башня служила маяком, с 54-метровой высоты просматривается северное побережье страны.

3. Гора Эребус, второй по величине вулкан Антарктиды, который проявляет активность с 1972 года.

4. Каша-Катуве, иначе называемые "скалы-палатки" в штате Нью-Мексико (США). Скалы вознеслись на высоту почти 2 000 метров над уровнем моря и напоминают исполинский палаточный городок.

5. Великая мечеть Дженне в Мали внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это самое большое глинисто-наносное здание в мире.

6. Скалы Улинъюань в Национальный парк Чжанцзяцзе (Китай). Самый высокие пики имеют высоту около 3 000 метров.

7. Пещера Крубера, или Воронья в Абхазии (Россия). Считается самой глубокой из изученных. Чтобы войти в пещеру, нужно подняться на высоту более 2 000 метров над уровнем моря, а исследована она до глубины 95 метров.

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