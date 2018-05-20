Фермер надел бюстгалтер на корову, чтобы ее спасти - ФОТО
20 мая 2018 19:19 109
В Сети появились фотографии, опубликованные заботливым фермером.
Чтобы спасти животное от мастита, Грэм Бернетт одолжил у своей супруги лифчик, который надел на корову, которую очень беспокоили ее больные соски, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Все дело в том, что корова недавно обзавелась теленком. Он предпочитал пить молоко только из двух передних сосков и игнорировал остальные. Молоко начало скапливаться и соски начали беспокоить корову.
Подпускать животное к себе отказывалось всех, кроме теленка. Так что надетый лифчик спас зверя от болезни - теленок переключился на другие соски, и корова перестала страдать.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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