6 Советские брендов, известных всему миру

В СССР не всегда выпускали товары наилучшего качества, особенно сравнительно с иностранными аналогами, однако есть вещи, которые даже за рубежом считались элитными. Эксперты рассказали, что именно из советского производства ценилось высоко.

Фотоаппарат "Зенит"

Некоторое время назад на просторах Союза производили одни из лучших фотоаппаратов на планете, но наиболее качественным являлся "Зенит". В ряде стран Европы активно пользовались фототехникой советского производства.

Автомат Калашникова

Указанное оружие выступает одним из наиболее популярных на международной арене, поскольку его эксплуатация продолжается в 50 государствах, а с его участием велись войны во Вьетнаме, на просторах Африки, а также американских континентах. Данный автомат выступает ярким символом советского бойца.

Часы

Производство часов на просторах СССР начало развиваться лишь в 1950-х, а спустя несколько лет самыми известными марками стали "Секунда", "Полет", "Ракета" и, кроме того, "Молния". Вне Союза указанные аксессуары пользовались спросом благодаря достойному качеству и невысокой цене. Однако наиболее желанными для многих являлись часы "Командирские", поскольку выпускались только по заказу Минобороны и никогда не были в свободной продаже.

МиГ

Первые экземпляры указанного истребителя начали производить в период Второй мировой войны, но уже к середине прошлого столетия о нем знали на Западе. В процессе Корейской войны МиГи проводили агрессивные воздушные бои, а также они стали незаменим на просторах Ближнего Востока и использовались во Вьетнаме.

ВАЗ-2121

"Нива" сходит с конвейера с 1977, выступая настоящим советским вездеходом. Немало европейских граждан предпочитали эту машину, а особенно популярной она являлась на просторах Японии и Англии. С этой моделью авто связано немало историй, например, она побывала на 5,7 тыс. м над уровнем моря в Гималаях и даже Антарктиде.

Черная икра

Долгое время осетровая икра позиционируется как русский деликатес, однако во времена Союза этот продукт могли себе позволить далеко не все, пока за рубежом его стоимость стремительно возрастала. Во время важных официальных встреч водка и черная икра были прекрасным презентом со стороны советских представителей.