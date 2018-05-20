Изобретения русских, которые забыли запатентовать

Идеи русских изобретателей преобразили мир, но: где-то "кулибиным" не хватало оборотистости, когда-то они постеснялись потревожить "важных" людей, что-то помешало получить им патент.

"Самобеглая коляска"

В 1751 году Леонтий Шамшуренков, искусный механик из народа, изготовил по госзаказу "самобеглую коляску", двигавшуюся без какой-либо посторонней силы. Шамшуренкову в награду выдали пятьдесят рублей. Дальнейшая судьба коляски историкам неизвестна.

Спустя 18 лет, в 1769 году, француз Никола Куньо презентует всему миру подобный аппарат. Обидно, француза Куньо знает весь мир, а имя Леонтия Шамшуренкова забыто!

Паровая машина

Первая в России двухцилиндровая вакуумная паровая машина, попросту говоря паровоз, была спроектирована механиком Иваном Ползуновым в 1763 году. На испытаниях машины, которые состоялись в Барнауле всего через год, присутствовал Джеймс Ватт. Идея ему очень приглянулась...

В апреле 1784 года в Лондоне ему удалось получить патент на паровую машину с универсальным двигателем. Член комиссии по приему изобретения Ползунова, Джеймс Ватт считается ее изобретателем.

Наркоз

Фраза "Очнулся - гипс" - отлично иллюстрирует врачебную практику Николая Пирогова. В 1850 году этот великий хирург впервые в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях. Всего Пирогов провел около 10 000 операций под эфирным наркозом. Он же первым в российской медицине начал использовать гипс для лечения переломов.

Велосипед

В 1801 году крепостной изобретатель Ефим Артамонов на Нижнетагильском заводе построил первый двухколесный цельнометаллический педальный самокат, который потом назовут велосипедом... Потом, в 1818 году, выдадут патент на это изобретение немецкому барону Карлу Дрейзу!

Великому русскому математику Пафнутию Чебышеву в 1860 году удалось, как тогда казалось невероятное: просчитать и разработать "конструкцию прямолинейного хождения механизмов без колесных пар, по принципу шага". Аппарат был назван стопоходящая машина. Машину эту с полной уверенность можно считать бабушкой нынешних японских роботов!

Лампа накаливания

Устройство, известное как "лампочка Эдисона" не что иное как усовершенствованное изобрение Александра Лодыгина. Член Русского технического общества еще в 1870 году предложил применять в лампах вольфрамовые нити и закручивать нить накаливания в форме спирали. Эдисон сделал это только в 1879 году, что не помешало ему получить патент на лампу накаливания.