5 стран, где очень не хватает мужчин

По данным социологической службы Pew Research Center, наш мир совсем скоро перейдет на матриархат. Женщин становится так много, что уже совершенно непонятно, как мужчины умудряются ходить без пары, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Будапешт

Восточная Европа всегда славилась обилием красивых девушек. Это вполне объяснимо: в то время, как Инквизиция сжигала на костре миллионы "ведьм", здесь слабый пол традиционно почитали. Сегодня в Будапеште социальные службы уже бьют тревогу - отток мужской части населения на заработки привел к тому, что женщин в столице на целых 5% больше, чем мужчин.

Северные Марианские острова

Добираться сюда непросто (и дорого), но путешествие окупится сторицей. Дело в том, что здесь нехватка мужского населения перерастает в реальную проблему и местные девушки рады подарить туристам свою любовь, пусть даже на время. Чего не сделаешь, ради решения демографических проблем!

Белу-Вали

В бразильском городе Белу-Вали найдет себе невесту вообще любой парень. Тут существует отдельная коммуна Ноива ду Кродейру, полностью занятая женщинами. Все мужики уехали на север страны, зарабатывать, ну а дамы истосковались настолько, что дали призывное объявление в прессу. Дескать, где же вас, суженых, черти носят.

Села туарегов

Положим, путешествовать по всей Африке в поисках романтических приключений не стоит. Парней горячих там масса и велика вероятность украсить своим поредевшим от переживаний скальпом хижину какого-нибудь местного вождя. Но вот целенаправленно съездить в одно из сел народности туарегов будет вполне безопасно и даже интересно: репутация девушек тут напрямую зависит от количества любовников. То есть, откажут вам ну очень немногие.

Таллин

В Эстонии с бравыми парнями тоже не все гладко. Особенное внимание путешественнику мужеского полу стоит уделить Таллину - в этом прекрасном городе на семьдесят пять мужчин приходится сто дам. Наблюдается явно незанятая ниша!