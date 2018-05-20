7 главных причин для русского пьянства

24 июля 1990 года, после пяти лет не слишком успешной борьбы с пьянством, были официально отменены ограничения на продажу алкоголя. Считается, что именно это привело к очередной алкоголизации страны. Кто виноват?

Во всём виноват царь Пётр

Действительно, многие историки приписывают "лавры" популяризатора обильного употребления алкоголя первому русскому императору. "Прорубание окна в Европу" изрядно опустошило государственную казну. Нефть и газ еще не были востребованы, поэтому царь решил привлечь "инвестиции" от русского народа. Взамен на водку, которую Пётр привез из Швеции. "Народные инвестиции" довольно быстро потекли в казну, а царь, обнаружив золотую жилу, установил государственную монополию на алкогольный бизнес. От "водочной иглы" Россия уже не откажется никогда. Попытки "трезвления сверху" (1914 и 1986 годы) заканчивались революциями и распадом страны.

Во всём виновата Екатерина II

Доля правды здесь есть. В 1765 году императрица своим указом ввела вместо государственной монополии на алкоголь так называемую откупную систему. Иными словами Екатерина II отдавала за живые (выплаченные вперёд) деньги в "аренду" печень русского народа ловким частным предпринимателям. Те, разумеется, старались максимально отработать выплаченные за "лицензию" средства.

Во всём виноват Сталин

22 августа 1941 года Государственный Комитет Обороны СССР принял постановление № 562 о выдаче красноармейцам и начальствующему составу войск передовой линии действующей армии начиная уже с 1 сентября 41-го водки крепостью 40 градусов в количестве ста граммов в день на человека. В 1942 году за декабрь было выпито 5 млн 691 тыс. литров водки, за тот же месяц 1943 года - 5 млн 665 тыс. литров. Многие фронтовики вспоминали, что, как правило, дело 100 граммами не ограничивалось - порой счёт шёл на литры: из-за "отказников-трезвенников. По окончанию войны миллионы фронтовиков так и не смогли избавиться от привычки ежедневно употреблять "наркомовские 100 грамм".

Во всём виноват климат

До 65% территории России находится в зоне вечной мерзлоты. Да и остальные "проценты" не могут похвастаться субтропическим климатом. По сути дела, миллионы российских граждан постоянно находятся в экстремальных условиях. Разумеется, алкоголь, который, как известно, расширяет сосуды, самое доступное и дешевое средство для выживания и нормального функционирования в таких условиях. Правда, с серьёзным побочным эффектом. Надо добавить, что, по исследованиям ученых, потребление алкоголя при низких температурах усиливает действие алкоголя: внешний холод равносилен удвоенной дозе алкоголя.

Во всём виноват стресс

Исследования говорят, что россияне - самые несчастливые и недовольные люди на планете. Суровый климат, вечные материальные проблемы и борьба за выживание не способствует хорошему настроению. По сути дела, алкоголь самый дешевый антидепрессант, а собутыльники - самые доступные психологи.

Во всём виноваты русские женщины

Есть конспирологическая, немного экзотическая теория, что существует какой-то тайный заговор русских женщин против русских мужчин. Якобы, идет тайная гендерная война, в которой русские женщины (несознательно или подсознательно) пытаются истребить соотечественников-мужиков и установить доисторический матриархат, который когда-то был на территории России. Одним из главных орудий, инструментов манипуляций, выступает водка. Многие зарубежные этнопсихологи, специалисты по России, очень удивлялись, почему россиянки никак не контролируют злоупотребление алкоголем своих супругов и сыновей, а порой даже и поощряют с помощью водки. Некоторые специалисты объясняли это как раз сознательным созданием женщиной почвы для манипуляцией родными.

Во всём виновата русская душа (народный менталитет)

Русский человек, вероятно, самый сострадательный в истории мировой цивилизации. Не случайно Владимир Даль писал: "Не может же русский человек быть счастлив в одиночку, ему нужно участие окружающих, а без этого он не будет счастлив". Но до всемирного счастья пока еще слишком далеко, поэтому и пьем...

Передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.