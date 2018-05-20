Где в России больше всего матерились

Мат на Руси существовал испокон веков. Другое дело, что он находился под запретом. И на то имелись свои причины.

Сакральная сущность мата

Гипотеза о том, что обсценную лексику русские позаимствовали у татар, уже давно опровергнута исследователями. Как выяснилось, мат употреблялся еще в древнеславянские времена и имеет индоевропейские корни.

Поначалу матерные выражения вовсе не считались бранными (кстати, по одной из версий, бранью ругательства стали называть, так как их использовали воины на поле брани). Их применяли в различных оккультных ритуалах для обращения к языческим божествам. Наши предки рассматривали их как "слова силы", которые нельзя было поминать всуе. По мнению филолога А. Плуцера-Сарно, мат входил в состав славянских заговоров, которые произносили, обращаясь к магической силе, якобы содержащейся в половых органах (их древние наделяли сакральным значением).

Б. А. Успенский в работе "Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии" сообщает, что "матерщина имела отчетливо выраженную культовую функцию в славянском язычестве, широко представлена в разного рода обрядах явно языческого происхождения - свадебных, сельскохозяйственных и т. п., - то есть в обрядах, так или иначе связанных с плодородием: матерщина является необходимым компонентом обрядов такого рода и носит безусловно ритуальный характер".

А вот в повседневной жизни "черная брань", как ее стали называть впоследствии на Руси, была табуирована. В языческие времена нельзя было материться в собственном доме и даже в хлеву (иначе можно было сглазить скотину).

В эпоху христианства Церковь объявила обсценную лексику бесовской, так как видела в ней пережиток язычества. Все русские правители вели беспощадную борьбу с матерщиной. Тем не менее мат встречался как в повседневном обиходе, так и в фольклоре некоторых регионов России - песнях, пословицах, поговорках, частушках и даже сказках (о чем свидетельствуют, например, "Русские заветные сказки" А. Н. Афанасьева).

Московский регион

По-видимому, матерщина была здесь широко распространена, поскольку еще в 1480 году великий князь Василий III ввел законодательный запрет на обсценные выражения. А его сын Иван Грозный велел "кликать по торгам", чтобы московиты "матерны бы не бранились и всякими б непотребными речами скверными друг друга не укоряли". Несмотря на это, немецкий путешественник XVII века Адам Олеарий в книге "Описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию" констатировал: "Малые дети, еще не умеющие назвать ни Бога, ни мать, ни отца, уже имеют на устах непотребные слова".

В 1648 году царь Алексей Михайлович издал указ, чтобы "песней бесовских не пели, матерны и всякою непотребной лаею не бранилися... А которы люди учнут кого бранить матерны и всяко лаею - и тем людям за такие супротивные христианскому закону за неистовства быти от Нас в великой опале и в жестоком наказаньи".

Новгородский регион

Обсценная лексика обнаружена в четырех древнерусских берестяных грамотах, найденных на территории Новгорода и Старой Руссы и датируемых XII-XIII веками. Например, в одной из них сваха, обращаясь к некоей Марене, очевидно, по поводу предстоящего замужества ее дочери, упоминает "срамные" слова, относящиеся к женским половым органам. В другой некая Анна жалуется своему брату на какого-то Коснятина, с которым у нее вышел финансовый спор и который обозвал ее и ее дочь обсценным словом, обозначающим распутную женщину.

Северные регионы России

С приходом христианства мат начали активно искоренять из повседневного обихода. Но в тех регионах, где долго сохранялось двоеверие, то есть бытовали одновременно христианские и языческие традиции, обсценная лексика стала неотъемлемой частью фольклора. К этим областям можно отнести Олонецкий край и Архангельскую губернию. Например, в олонецких сказках мат употребляется для "общения" с потусторонними духами - домовыми, лешими и прочей нечистью, а также покойниками. Правда, при публикации сказок, которые записывались фольклористами со слов сказителей, многие подобные моменты были вырезаны цензурой.

Передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.