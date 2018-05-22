Tesla получила крупнейший в своей истории заказ на электротягачи Semi - ФОТО

Anheuser-Busch InBev SA (AB InBev), крупнейшая в мире пивоваренная компания, заказала у компании Tesla 40 электротягачей Semi с автопилотом. Это самый большой предзаказ в истории Tesla, по крайней мере, среди известных публике, передает Day.Az со ссылкой на Texnomaniya.ru.

"Мы в Anheuser-Busch постоянно ищем новые способы сделать нашу цепочку поставок более устойчивой, эффективной и инновационной. Инвестиции в грузовики Tesla помогут нам достичь этих целей, увеличивая безопасность на дорогах и снижая влияние нашего транспортного парка на окружающую среду ", - отмечает в официальном пресс-релизе старший директор AB InBev по логистике Джеймс Семброт.

Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller.

"Интеграция Tesla Semi в нашу логистическую сеть поможет Anheuser-Busch выполнить взятые на себя экологические обязательства: снизить к 2025 выбросы углерода при эксплуатации грузового транспорта на 30%. Это эквивалентно ежегодной эмиссии CO2 от 500 тыс. автомобилей", - отмечается в пресс-релизе.

Стоит отметить, кстати, что Anheuser-Busch уже экспериментировала с беспилотными грузовиками в прошлом году. Тягач Otto/Uber доставил трейлер с 51,7 тыс банок Budweiser из Коллинза, с Колорадского пивоваренного завода, в Колорадо-Спрингс, покрыв расстояние в 132 мили. Это стало первой коммерческой доставкой пива с помощью беспилотного грузовика, правда, обычного, неэлектрического.

Теперь же AB InBev решила, что настало время для использования электротягачей. Помимо Tesla, компания собирается привлечь грузовики разработки компании Nikola, а также машины с водородными двигателями. Tesla Semi будет использоваться для перевозок на дистанциях от 500 до 800 миль, заявленных производителем.

В целом компания Элона Маска получила заказ на 116. Кроме 40 машин для Anheuser-Busch, 25 машин будет поставлено канадской бакалейной фирме Loblaw, 15 - сети супермаркетов Walmart, 10 - курьерской службе DHL немецкой Deutsche Post AG. Остальные единичные заказы сделаны различными грузовыми операторами в качестве эксперимента, сообщает Clean Technica.