Как уровень доходов человека связан с анатомией мозга

21 мая 2018 11:22

Социально-экономическое положение человека связано с анатомией и функциональностью мозга, утверждают в своей работе ученые из Техасского университета. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, в исследовании приняли участие 304 человека в возрасте от 20 до 89 лет. Испытуемые рассказали о своем образовании, карьере и доходах, после чего их головной мозг был обследован с помощью магнитно-резонансной томографии.

В результате ученые получили данные об объеме серого вещества, толщине коры полушарий и функциональных связях между отдельными участками мозга.

Соотнеся показания двух экспериментов, исследователи установили, что у более успешных людей среднего возраста (35-64 лет) больше серого вещества, а также более крепкие нейронные связи по сравнению с их менее успешными сверстниками. Эти показатели связывают с лучшей памятью и меньшим риском старческого слабоумия.

По мнению авторов исследования, их работа доказывает, что образ жизни, питание, окружающая среда и жизненный опыт влияют на здоровье и состояние головного мозга.

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