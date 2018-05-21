Путешествие азербайджанца в край поющих волн Туркменистана – оазис Аваза - ФОТО

В рамках участия в Международном форуме "Великий Шелковый путь - к новым рубежам развития" и торжественного открытия Международного морского порта Туркменбаши корреспондент Trend посетил национальную туристическую зону Аваза, раскинувшуюся вдоль побережья Каспийского моря, передает Day.Az.

Туристическая зона Аваза расположена на восточном побережье Каспийского моря в Авазинском этрапе (районе) Балканского велаята (области) в 12 километрах от города Туркменбаши. Аваза - это название можно перевести как "край поющих волн" - является гордостью Туркменистана. И действительно, место это поистине благодатное - почти 30 километров чистейшего песчаного побережья, щедрое солнце, целебный воздух и теплое море летом. Полностью завершить строительство роскошного курортного комплекса Аваза планируется к 2020 году, многие объекты сейчас находятся в процессе возведения, однако построено уже немало, и уже созданное поражает воображение и дает представления об истинных масштабах строительства.

Беспрецедентный по своему размаху, широте и смелости замысла проект объединил в себе сразу несколько важных аспектов экономической стратегии Туркменистана. Это - эффективное использование богатейших природных ресурсов, рекреационных возможностей и транзитно-транспортного потенциала страны, диверсификация на этой основе национальной экономики, взаимовыгодное международное сотрудничество.

Аваза - это современный туристический рай со множеством беломраморных гостиниц, высококлассных отелей и центров отдыха, комплексов коттеджей для семейного отдыха, пансионатов, санаториев и здравниц для детей и взрослых. Территория морского курорта насыщена самыми разными объектами богатой инфраструктуры. На территории есть множество гостиничных комплексов, многие из которых удивляют архитектурой, индивидуальным стилем во внешнем оформлении и дизайне интерьеров, развлекательные центры, бассейны и спортивные площадки, грандиозные интерактивные фонтаны и морские гейзеры высотой до 100 метров. Одной из самых запоминающихся достопримечательностей является семикилометровая судоходная река, органично вписавшаяся в местный природный ландшафт. По ее берегам, соединенным ажурными сводами автомобильных и пешеходных мостов, расположилась благоустроенная зона отдыха с уютными кафе и ресторанами, пирсами для прогулочных судов. При этом следует отметить, что проект этого сложного гидротехнического сооружения не имеет аналогов как по своему инженерному решению, так и по архитектурному воплощению. Ширина реки позволяет курсировать по ней яхтам морского класса, которые могут попасть в открытое море через специальные шлюзовые камеры.

За прошедшее время была проведена огромная работа, в результате которой этот когда-то пустынный край совершенно преобразился. Он обрел черты современного морского курорта, имеющего огромные перспективы. И все это за 10 лет и в пустыне!

Здесь высажены десятки тысяч хвойных и других деревьев - сосны, туи, кипариса, шелковицы, тополя и т.д. Зеленая полоса шириной 300 метров протянулась вдоль берега Каспия более чем на 12 километров. Согласно генплану, для туристической зоны выделена площадь пять тысяч гектаров. Из них две тысячи гектаров займет Национальный парк с живописными природными ландшафтами.

Концепция дальнейшего развития оазиса на берегу Каспийского моря - от устремившихся ввысь фешенебельных многоэтажных высоток до уютных двухэтажных коттеджей, от ярко выраженного европейского модерна до классического и сказочного Востока.

Напомним, что в торжественной церемонии открытия Международного морского порта Туркменбаши принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В церемонии также приняли участие многочисленные иностранные гости, представители дипломатических миссий, среди которых были представители Азербайджана - министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, президент ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, генеральный директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов, посол в Туркменистане Гасан Зейналов. Гости осмотрели портовый комплекс, для них была подготовлена праздничная концертная программа.

Стоимость проекта, реализованного с 2014 года турецкой компанией Gap Inşaat, превышает 1,5 миллиарда долларов. С вводом в эксплуатацию нового порта появятся большие возможности для отправки грузов, поступающих в Туркменбаши по маршруту Шелкового пути из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, далее - в страны Европы через порты России и Азербайджана.

Новый порт занимает площадь около 152 гектаров, и в этот комплекс вошли общий погрузочный терминал, терминал сыпучих грузов, терминал полипропилена, а также судостроительный и судоремонтный заводы. Сооружена также автодорога с эстакадными развязками, подведены железнодорожные пути. Общая протяжённость причалов, которые одновременно могут обслуживать 17 судов, составляет свыше 1800 метров. На территории порта построен судостроительный и судоремонтный завод "Балкан". Данное предприятие, способное обрабатывать 12 тысяч тонн стали в год, предназначено для постройки четырех и ремонта 20 судов.

Проект разработан в соответствии с международным стандартом "Зелёный порт" (Greenport). Ежегодная пропускная способность порта составит 17-18 миллионов тонн без учёта нефтепродуктов. Вместе с существующим портом этот показатель составит 25-26 миллионов тонн.



Международный паромный и пассажирский порт сможет обслуживать 300 тысяч пассажиров и 75 тысяч трейлеров в год. Контейнерный терминал рассчитан на среднегодовую мощность 400 тысяч TEU (20-футовых контейнеров).



Действующий в порту мультимодальный логистический центр будет осуществлять комплекс услуг по хранению и комбинированной обработке контейнерных грузов, доставленных авиа-, авто- и железнодорожным транспортом, обеспечивая их перегрузку на водный транспорт и обратно.

Новый морской порт призван стать важнейшим звеном формирования современной системы морских перевозок, создающим максимально благоприятные условия для выхода к Причерноморью, в направлении стран Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, позволяя значительно сократить расстояние и время в пути большим объемам груза. Новый порт в Туркменбаши также придаст импульс развитию промышленной и транспортной инфраструктуры, привлечению инвестиций, будет способствовать увеличению потока туристов.

Отметим, что, наряду со множеством международных наград, Международный морской порт Туркменбаши вошел в Книгу рекордов Гиннеса как "Самый большой порт ниже уровня моря" и "Самый большой искусственный остров, расположенный ниже уровня моря (для мигрирующих птиц)".

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