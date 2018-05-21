ТОП-3 лучших фильма о человеке в космосе

Весь мир 21 мая отмечает Международный день космоса. Праздник стал единственным, который был провозглашен из космоса. А именно, в 1998 году астронавт NASA Эндрю Томас, который находился на борту орбитальной станции "Мир", провозгласил празднование Дня космоса. С тех пор празднование стало ежегодным.

Day.Az со ссылкой на Сегодня представляет небольшую подборку фильмов на космическую тематику, которые за последние несколько лет стали любимыми кинолентами.

"Интерстеллар"

Научно-фантастическая картина, снятая Кристофером Ноланом по сценарию, написанному в соавторстве с Джонатаном Ноланом. Фильм получил ряд премий и номинаций на премии, в том числе "Оскар" за лучшие спецэффекты. Музыку к фильму написал легендарный композитор Ханс Циммер. Актерский состав сразил многих: Мэттью Макконехи, Тимоти Чаламет, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Маккензи Фой.

О чем фильм: наше время на Земле подошло к концу, команда исследователей берет на себя самую важную миссию в истории человечества; путешествуя за пределами нашей галактики, чтобы узнать есть ли у человечества будущее среди звезд.

"Марсианин"

Фильм режиссера Ридли Скотта. Сценарий написан Дрю Годдардом по мотивам книги Энди Уира "Марсианин". В главной роли выступил Мэтт Деймон. Фильм получил "Золотой глобус" за лучший фильм-комедию и лучшую мужскую роль в комедийном фильме и премии Национального совета кинокритиков США (в трех номинациях). Также картина получила семь номинаций на премию "Оскар".

О чем фильм: Марсианская миссия "Арес-3" была вынуждена экстренно покинуть планету. Инженер и биолог Марк Уотни получил повреждение скафандра во время песчаной бури. Сотрудники миссии, посчитав его погибшим, эвакуировались с планеты, оставив Марка одного. Однако, он выжил и начал целый путь выживания на Марс один.

"Гравитация"

Технотриллер режиссера Альфонсо Куарона. Главные и единственные роли в картине исполняют Сандра Буллок и Джордж Клуни. Картина получила семь статуэток "Оскар", а также "Золотой глобус" и BAFTA.

О чем фильм: Во время работы американских астронавтов в открытом космосе происходит катастрофа. Астронавт-исследователь, которую сыграла Сандра Буллок, занимавшаяся ремонтом космического телескопа "Хаббл", и ветеран-астронавт в исполнении Джорджа Клуни, командир экспедиции на космическом челноке, оказываются единственными выжившими членами команды корабля после его столкновения с космическим мусором.

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