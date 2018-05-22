Какие профессии выбирают убийцы
Майкл Арнфилд изучал поведение убийц за последние 50 лет, в следствии чего обнаружил, что преступники тяготеют к определенным профессиям. Эксперт назвал профессии, которые чаще всего выбирают серийные убийцы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, предпочтение некоторым профессиям свидетельствует о практичности убийц, тогда как другие позволяют им удовлетворять свои инстинкты. Например, водителю грузовика проще встретить уязвимую жертву.
Многие профессии, которые выбирали преступники, оказались довольно распространенными в целом. Итак, чаще всего серийные убийцы работали авиационными механиками, сапожниками и мастерами по ремонту, обойщиков салонов автомобилей, арбористы (специалистами из дерева) и лесниками, водителями грузовиков, менеджерами состава.
Также среди убийц нередко встречались разнорабочие, портье, операторы бензоколонок, полицейские и сотрудники службы безопасности, военные и религиозные деятели.
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