Ни в коем случае не добавляйте это в кофе

Кофе может защитить ваш организм от диабета II типа, болезни Паркинсона, рака груди и толстой кишки, утверждают диетологи. Чтобы еще больше улучшить полезные качества любимого многими напитка, специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых советов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Прежде всего не добавляйте в кофе искусственных подсластителей. Сахарозаменители на самом деле являются довольно вредными. "От них лучше отказаться вообще", - советует эксперт по здоровому питанию журнала Time Синтия Сасс.

Ученые также не рекомендуют добавлять в кофе даже натуральный сахар. Допустимая норма - одна ложка на одну порцию напитка.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook