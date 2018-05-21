Ни в коем случае не добавляйте это в кофе
21 мая 2018 20:55 55
Кофе может защитить ваш организм от диабета II типа, болезни Паркинсона, рака груди и толстой кишки, утверждают диетологи. Чтобы еще больше улучшить полезные качества любимого многими напитка, специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых советов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Прежде всего не добавляйте в кофе искусственных подсластителей. Сахарозаменители на самом деле являются довольно вредными. "От них лучше отказаться вообще", - советует эксперт по здоровому питанию журнала Time Синтия Сасс.
Ученые также не рекомендуют добавлять в кофе даже натуральный сахар. Допустимая норма - одна ложка на одну порцию напитка.
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