Фильмы, которые сложно посмотреть второй раз

Есть фильмы, который второй раз смотреть не хочется. И дело здесь не в глупом сценарии или плохой актёрской игре, а в том, что эти картины слишком трагичны и депрессивны. Посмотреть один раз их, безусловно, стоит, но вот повторять - вряд ли. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляе тподборку таких фильмов.

1. "Реквием по мечте". Лента рассказывает о реальности, в которой живут наркозависимые молодые люди. "Реквием по мечте" запросто может погрузить в депрессию, но он же заставляет задуматься о катастрофичности некоторых привычек.

2. "Догвилль". Главная героиня скрывается от мафии в сельском городке. Местные жители соглашаются предоставить ей убежище, но при условии, что она будет выполнять грязную работу и терпеть унижения. Наверняка никому не захочется "любоваться" этой историей снова и снова.

3. "Страсти Христовы". Лента о последних днях жизни Христа. Показать страдания главного героя и напомнить людям о том, что вынес Христос, призваны сцены невероятной жестокости.

4. "Плохой лейтенант". В этом фильме разврат буквально лезет с экрана. Герой ленты лечится от наркозависимости, но всё идёт не так, как задумано. Неужели кому-то хочется пересматривать кадры сексуального насилия?

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