«Требую продолжения банкета»: редкие фото советских знаменитостей во время застолий - ФОТО
Владимир Высоцкий, около 1972 года.
Новый год в Доме кино. В роли царя - Леонид Гайдай. Рядом Нина Гребешкова, Юрий Никулин, Владимир Этуш.
Алла Борисовна Пугачева и, скорее всего, Миколас Орбакас в 1969 году.
Пугачева, Илья Резник, Кристина Орбакайте и группа АВВА.
Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон на собственной свадьбе.
Муслим Магомаев и Тамара Синявская, 23 ноября 1974 года. Они прожили вместе более 30 лет.
Виктор Цой.
Андрей Макаревич на свадьбе лучшего друга.
Застолье после премьеры фильма "Брат" - Алексей Балабанов и Сергей Бодров.
Ростислав Плятт и Юрий Никулин. Они были соседями по дому, часто ходили друг к другу в гости.
Аркадий Райкин, Леонид Утесов, Симона Синьоре и Ив Монтан, 1956 год.
Визит королевы Бельгии Елизаветы в СССР. Сидят Климент Ворошилов, королева Бельгии Елизавета, Екатерина Фурцева. 1958 год.
Лариса Долина отмечает Новый год.
Владимир Меньшов и Вера Алентова.
Евгений Евтушенко и Василий Павлович Аксенов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на среду
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