«Требую продолжения банкета»: редкие фото советских знаменитостей во время застолий - ФОТО

Мы привыкли видеть советских актеров и певцов на экране телевизора, изредка на фотографиях из личных архивов в телепрограммах. Но куда интереснее узнать, как знаменитые люди вели себя во время таких обыденных и близких нам моментов, как, например, новогоднее застолье или свадьба лучшего друга, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru

Владимир Высоцкий, около 1972 года.

Новый год в Доме кино. В роли царя - Леонид Гайдай. Рядом Нина Гребешкова, Юрий Никулин, Владимир Этуш.

Алла Борисовна Пугачева и, скорее всего, Миколас Орбакас в 1969 году.

Пугачева, Илья Резник, Кристина Орбакайте и группа АВВА.

Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон на собственной свадьбе.

Муслим Магомаев и Тамара Синявская, 23 ноября 1974 года. Они прожили вместе более 30 лет.

Виктор Цой.

Андрей Макаревич на свадьбе лучшего друга.

Застолье после премьеры фильма "Брат" - Алексей Балабанов и Сергей Бодров.

Ростислав Плятт и Юрий Никулин. Они были соседями по дому, часто ходили друг к другу в гости.

Аркадий Райкин, Леонид Утесов, Симона Синьоре и Ив Монтан, 1956 год.

Визит королевы Бельгии Елизаветы в СССР. Сидят Климент Ворошилов, королева Бельгии Елизавета, Екатерина Фурцева. 1958 год.

Лариса Долина отмечает Новый год.

Владимир Меньшов и Вера Алентова.

Евгений Евтушенко и Василий Павлович Аксенов.