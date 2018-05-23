Обсерватории, куда можно попасть простому смертному

Полететь в космос смогут не многие, зато увидеть звезды и далекие галактики своими глазами вполне реально для каждого. Для этого достаточно только знать, какая из крупнейших мировых обсерваторий готова открыть свои двери простым смертным, передает Day.Az со ссылкой на weekend.rambler.

Обсерватория Сфинкс

Швейцария

Само путешествие к этой обсерватории уже приключение. Научный комплекс "Сфинкс" располагается на высоте в 3,5 километра - только представьте, какой великолепный вид открывается отсюда на Альпы, не говоря уже о звездах.

Обсерватория на горе Вилсон

США

В 1931 году обсерваторию посетил сам Альберт Эйнштейн, ну а сегодня сюда может приехать любой желающий. В недрах комплекса стоит главный астрономический инструмент всего западного полушария, телескоп Хокера. В 1920 году именно его использовал великий Эдвин Хаббл для открытия спиральных галактик. С первого марта по 29 ноября - лучшее время для посещений.

Обсерватория при Утрехтском университете

Нидерланды

Этот комплекс был основан еще в 1853 году. Сейчас для наблюдения доступно сразу четыре телескопа, а старейший телескоп в Европе можно увидеть в местном музее.

Молетская астрономическая лаборатория

Литва

Одна из самых доступных обсерваторий в нашем списке расположена неподалеку от Вильнюса. Кроме самого научного комплекса здесь построен космологический музей, где можно увидеть не только великолепные снимки далеких галактик, но и настоящие обломки метеоритов.

Пулковская обсерватория

Россия

Пулковская обсерватория была построена по распоряжению Российской академии наук. Она открыта для посещений постоянно, но стоит узнать прогноз погоды заранее - чистое небо в Санкт-Петербурге бывает не часто.

Обсерватория в пустыне Атакама

Чили

Вообще-то, туристов пускают сразу в три обсерватории, расположенные в комплексе. Ла-Силья, Льяно де Чахнантор и Параналь посетить можно совершенно бесплатно, правда, придется сначала зарегистрироваться на сайте. Об этом сообщает Рамблер.