Этот американец может преобразиться в любого киногероя

23 мая 2018 02:46

Какой только образ на себя ни примерил этот парень: от вездесущего Джека Воробья до... Сквидварда!

Американец Джонатан Страйкер из солнечного Майами увлекается косплеем уже двенадцать лет. За эти годы он самостоятельно сшил уже более ста костюмов, научился идеально наносить грим не только на лицо, но и на тело, идеально подбирать парики и делать сложные прически, передает Day.Az со ссылкой на afisha.rambler.ru.

У Страйкера действительно очень хорошо выходит, и это оценили не только его подписчики: он регулярно посещает конкурсы косплея и даже судит участников.

Чтобы достичь идеального сходства с персонажем, Джонатан вывел очень важную формулу: особое внимание парень уделяет позам и выражению лица. Страйкер говорит, что без этого будет совершенно другой эффект. 
 

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