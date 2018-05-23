В какое время суток использование смартфона вызывает депрессию - ОТВЕТ УЧЕНЫХ

Использование смартфона в ночное время суток может привести к ряду психологических проблем - чувству тревоги, беспокойству, бессоннице, депрессии и даже биполярному расстройству.

Это выяснили ученые из университета Глазго, передает Day.Az со ссылкой на "Новое время".

По словам ученых, такое воздействие смартфона именно в ночное время связано с тем, что использование мобильных устройств ночью нарушает работу внутренних биологических часов и в результате повышает риск психических расстройств, говорится в статье в научном журнале The Lancet Psychiatry.

В исследовании психологов приняли участие свыше 90 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Ученые контролировали уровень активности каждого из участников эксперимента с помощью датчиков на запястье, которые они носили в течение семи дней.

С помощью специальных устройств исследователи измеряли степень нарушения биологических часов участников исследования и в результате выяснили, что у тех людей, которые вели активную жизнь ночью, отмечалось более сильное нарушение внутренних часов в сравнении с людьми с более естественной дневной активностью.