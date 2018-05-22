Марокканские гумьеры: самые жестокие солдаты Второй мировой

Когда речь идет об ужасах и зверствах Второй мировой войны, как правило, имеются в виду деяния нацистов. Пытки пленных, концлагеря, геноцид, уничтожение мирного населения - список злодеяний фашистов неисчерпаем. Однако одна из самых страшных страниц в истории Второй мировой вписана в нее подразделениями войск союзников, освобождавших Европу от гитлеровцев. Французский, а фактически марокканский экспедиционный корпус получил звание главных отморозков этой войны. Day.Az со ссылкой на russian7.ru расскажет, почему марокканские гумьеры считаются самыми жестокими солдатами Второй мировой.

Марокканцы в строю союзников

В составе Французского экспедиционного корпуса воевали несколько полков марокканских гумьеров. В эти подразделения набирались берберы - представители туземных племен Марокко. Французская армия во время Второй мировой войны использовала гумьеров в Ливии, где те сражались с итальянскими войсками в 1940 году. Марокканские гумьеры также принимали участие в битвах в Тунисе, проходивших в 1942-1943 годах.

В 1943 году союзные войска высадились на Сицилии. Марокканские гумьеры распоряжением союзного командования были отданы в распоряжение 1-й американской пехотной дивизии. Некоторые из них участвовали в битвах за освобождение от фашистов острова Корсика. К ноябрю 1943 года марокканские воины были передислоцированы на материковую часть Италии, где в мае 1944-го осуществили переход через Аврункские горы. Впоследствии полки марокканских гумьеров участвовали в освобождении Франции, а в конце марта 1945 года первыми ворвались в Германию со стороны "линии Зигфрида".

Зачем марокканцы отправлялись воевать в Европу

Гумьеры редко шли в бой из соображений патриотизма - Марокко находилось под протекторатом Франции, но они не считали ее своей родиной. Главной причиной была перспектива приличной по меркам страны заработной платы, повышение воинского престижа, проявление верности главам своих кланов, направлявших солдат воевать. В полки гумьеров зачастую набирались самые бедные жители Магриба, горцы. Большинство из них были неграмотны. Французские офицеры должны были играть при них роль мудрых советников, заменив авторитет вождей племени.

Как воевали марокканские гумьеры

В сражениях Второй мировой войны участвовали, как минимум, 22 000 подданных Марокко. Постоянная численность марокканских полков достигала 12 000 человек, при этом 1625 солдат погибли в боях, а 7500 были ранены. По мнению одних историков, марокканские воины отлично зарекомендовали себя в горных сражениях, оказавшись в знакомой обстановке. Родина племен берберов - марокканские горы Атлас, поэтому гумьеры прекрасно переносили переходы в высокогорье.

Другие исследователи категоричны: марокканцы были средними воинами, однако они сумели превзойти даже фашистов в деле зверских убийств пленных. Гумьеры не могли и не хотели бросить древнюю практику отрезания у трупов врагов ушей и носов. Но главным ужасом населенных пунктов, в которые входили марокканские солдаты, были массовые изнасилования мирных жителей.

Освободители стали насильниками

Первая новость об изнасиловании марокканскими солдатами итальянок зафиксирована 11 декабря 1943 года, в день высадки гумьеров в Италии. Речь шла о четырех солдатах. Французские офицеры оказались не в состоянии контролировать действия гумьеров. Историки отмечают, что "это были первые отголоски поведения, которое впоследствии долго ассоциировалось с марокканцами".

Уже в марте 1944 года во время первого визита де Голля на итальянский фронт местные жители обратились к нему с горячей просьбой вернуть гумьеров в Марокко. Де Голль пообещал привлекать их только в качестве карабинеров для охраны общественного порядка. 17 мая 1944 года американские солдаты в одной из деревень услышали отчаянные крики изнасилованных женщин. Согласно их свидетельствам, гумьеры повторяли то, что итальянцы делали в Африке. Однако союзники действительно были шокированы: отчет англичан говорит об изнасилованиях гумьерами прямо на улицах женщин, маленьких девочек, подростков обоего пола, а также заключенных в тюрьмах.

Марокканский ужас под Монте-Кассино

Одно из самых жутких деяний марокканских гумьеров в Европе - история освобождения от гитлеровцев Монте-Кассино. Союзникам удалось захватить это древнее аббатство центральной Италии 14 мая 1944 года. После их окончательной победы под Кассино командование объявило "пятьдесят часов свободы" - юг Италии был на три дня отдан на растерзание марокканцам.

Историки свидетельствуют, что после сражения марокканские гумьеры совершали зверские погромы в окрестных деревнях. Были изнасилованы все девочки и женщины, не спаслись и мальчики-подростки. Отчеты 71-й немецкой дивизии фиксируют 600 изнасилований женщин в небольшом городе Спиньо всего за три дня. При попытках спасти своих родственниц, подруг или соседок были убиты свыше 800 мужчин. Пастор городка Эспериа тщетно пытался уберечь трех женщин от насилия марокканских солдат - гумьеры связали священника и насиловали всю ночь, после чего он вскоре скончался. Марокканцы также разграбили и унесли все, что имело хоть какую-то ценность.

Марокканцы выбирали для групповых изнасилований наиболее красивых девушек. К каждой из них выстраивались очереди гумьеров, желающих поразвлечься, в то время как другие солдаты удерживали несчастных. Так, двух юных сестер 18 и 15 лет изнасиловали более 200 гумьеров каждую. Младшая сестра умерла от полученных травм и разрывов, старшая сошла с ума и 53 года до самой смерти содержалась в психиатрической больнице.

Война с женщинами

В исторической литературе про Апеннинский полуостров время с конца 1943-го по май 1945 года носит имя guerra al femminile - "война с женщинами". Французскими военными судами в этот период было возбуждено 160 уголовных разбирательств по обвинению 360 лиц. Выносились смертные приговоры и тяжелые наказания. Кроме того, немало застигнутых врасплох насильников было расстреляно на месте преступления.

На Сицилии гумьеры изнасиловали всех, кого смогли схватить. Партизаны некоторых областей Италии прекратили воевать с немцами и начали спасать окружающие села и деревни от марокканцев. Огромное количество вынужденных абортов и заражений венерическими болезнями повлекло ужасные последствия для многих небольших сел и деревень в областях Лацио и Тоскана. Итальянский писатель Альберто Моравиа написал в 1957 году свой самый известный роман "Чочара" по мотивам увиденного в 1943 году, когда он с женой скрывался в Чочарии (местность в области Лацио). На основе романа в 1960 году снят фильм "Чочара" (в английском прокате - "Две женщины") с Софи Лорен в главной роли. Героиня с юной дочерью по пути в освобожденный Рим останавливаются отдохнуть в церкви маленького городка. Там на них нападают несколько марокканских гумьеров, которые насилуют обеих.

Свидетельства жертв

7 апреля 1952 года в нижней палате парламента Италии были заслушаны свидетельства многочисленных жертв. Так, мать 17-летней Малинари Велья рассказала о событиях от 27 мая 1944 года в Валекорсе: "Мы шли по улице Монте-Лупино и увидели марокканцев. Солдат явно привлекла юная Малинари. Мы умоляли не трогать нас, но те ничего не слушали. Двое держали меня, остальные насиловали Малинари по очереди. Когда последний закончил, один из солдат вынул пистолет и застрелил мою дочь". 55-летняя Элизабетта Росси из района Фарнета вспоминала: "Я пыталась защитить своих дочерей 18 и 17 лет, но меня ранили ножом в живот. Истекая кровью, я наблюдала, как их насиловали. Пятилетний мальчик, не понимающий происходящего, бросился к нам. Ему выпустили несколько пуль в живот и скинули в овраг. На другой день ребенок умер".

Marocchinate

Зверства, которые несколько месяцев творили в Италии марокканские гумьеры, получили у итальянских историков название marocchinate - производное от названия родной страны насильников. 15 октября 2011 года президент Национальной ассоциации жертв marocchinate Эмилиано Сиотти выступил с оценкой масштабов случившегося: "Из многочисленных документов, собранных сегодня, известно, что совершено, как минимум, 20 000 зарегистрированных случаев насилия. Это число до сих пор не отражает истину - медицинские отчеты тех лет сообщают, что две трети изнасилованных женщин из стыда или скромности предпочли не сообщать ничего властям. С учетом комплексной оценки мы можем с уверенностью сказать, что были изнасилованы, как минимум, 60 000 женщин. В среднем североафриканские солдаты насиловали их группами по два или три человека, но у нас также собраны показания женщин, изнасилованных 100, 200 и даже 300 солдатами", - отметил Сиотти.

Последствия

После окончания Второй мировой войны марокканские гумьеры были срочно возвращены французскими властями в Марокко. 1 августа 1947 года власти Италии направили французскому правительству официальный протест. Ответом были формальные отписки. Проблема повторно поднималась итальянским руководством в 1951-м и в 1993 годах. Вопрос и доныне остается открытым.

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