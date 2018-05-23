Врач назвал неожиданное преимущество водки

Более или менее безопасной для человека является качественная водка, поскольку при ее изготовлении традиционно не используют красителей и ароматизаторов. Как это делают, например, фальсификаторы, изготовляющие виски и коньяки, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Эксперты утверждают, что в коньяке можно обнаружить жженный сахар, сивушные масла, альдегиды. В виски - красители (сахарный колер), стабилизаторы вкуса. То есть в своей массе это низкокачественные продукты. Кроме того, коньяк и виски содержат достаточно много этанола, который провоцирует быстрое опьянение, а при злоупотреблении приводит к сильной интоксикации.

Казалось бы, в этом плане водка более безопасна. Однако при ее изготовлении могут использовать другие смертельные для человека спирты (метанол), на вкус и запах не отличающиеся от этанола. Фальсифицированная таким образом водка превращается в смертельно опасную для жизни жидкость. Но даже изготовленная по всем правилам водка не позволяет классифицировать ее как абсолютно безвредный для печени вид алкоголя.