Интересные факты из жизни Стивена Хокинга

Даже если вы далеки от физики, вы, вероятнее всего, слышали имя Стивена Хокинга. Он родился в английском Оксфорде и страдал всю жизнь от редкой формы болезни моторного нейрона. Стивен Хокинг был одним из самых знаменитых физиков нашего времени, он внес неоценимый вклад в космологию. Помимо научных достижений, в жизни его имелось множество заслуживающих внимания событий, сообщает Day.Az со ссылкой на ecosever.ru.

1. Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года, в 300-ую годовщину смерти Галилея. Умер он 14 марта - в день рождения Альберта Эйнштейна.

2. В школе Стивен был посредственным учеником. Человек, изменивший наши представления о черных дырах и самой вселенной, получал в школе не очень хорошие отметки. Также он очень плохо читал до 8 лет. Многие из его учителей считали, что он просто слишком ленив для учебы. Однако уже в этом возрасте он демонстрировал любознательность к тому, как устроен наш мир.

3. Ему не нравилась биология, что, возможно, объясняет, почему он обратился к квантовой физике. Согласно многим рассказам, отец Стивена хотел, чтобы он изучал медицину, но мальчик больше тяготел к математике. Он находил биологию "слишком неточной и описательной" и хотел чего-либо с более точными и определимыми концепциями.

4. Несмотря на свои плохие оценки, Стивен получил прозвище Эйнштейн от одноклассников после того, как, еще будучи подростком, собрал компьютер с друзьями. В том, что касалось пространства и времени, он всегда имел более точное представление, чем кто-либо, и поражал своими знаниями окружающих.

5. Он был членом команды по гребле в Оксфорде. Поступив в Оксфорд в возрасте 17 лет, Стивен вступил в команду по гребле потому, что чувствовал себя одиноким. Его поместили не за весло, а на место направляющего, но после того, как у него была диагностирована редкая болезнь в возрасте 21 года, он ушел из команды.

6. Одно из его величайших достижений - теория "безграничной вселенной". Вместе с коллегой Джимом Хартлом в 1983 году Хокинг разработал теорию, согласно которой наша вселенная не имеет пределов.

7. Однажды он проиграл ставку на черные дыры. Стивен Хокинг был уверен, что информация, которая попадает в черные дыры, уничтожается. На это он сделал ставку в споре с коллегами, но позднее был раскрыт "парадокс информации", который говорит, что если информация исчезает в черной дыре, то это противоречит принципам квантовой механики.

8. Он много раз появлялся на телевидении. Мультипликационная версия Стивена Хокинга появлялась в "Симпсонах" и "Футураме". В сериале "Звездный путь: Следующее поколение" он появился, чтобы обменяться шутками с Эйнштейном и Ньютоном. Появлялся он и в ряде документальных телевизионных сериалов.

9. Стивен Хокинг был автором множества научно-популярных книг, таких как "Кратчайшая история Времени", "Высший замысел". Но при этом он был и создателем серии детских книг, которые он написал в соавторстве со своей дочерью Люси. Книги назывались "Джордж и тайны Вселенной" и "Джордж и сокровища Вселенной".