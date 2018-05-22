Ученые: Компьютеры будут работать в миллион раз быстрее

С помощью уникальной технологии ученые Университета Регенсбурга в Германии планируют довести современные бытовые компьютеры, будь то стационарные системные блоки или мобильные решения, до уровня суперкомпьютеров, которыми в данный момент обладают лишь крупные ведомства и корпорации, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Для того чтобы получить "супермощность", исследователи подавали импульсы лазерным излучением в ИК-диапазоне на решётку из вольфрам-селенового сплава, заставляя электроны в ней "переключаться" между значениями 0 и 1 в миллион раз быстрее, чем это происходит в обычном компьютере с кремниевым процессором.

Ученые выяснили, что, используя энергию лазера, можно всего за фемтосекунды изменить режим работы, а итоговая производительность системы с применением вольфрам-селенового сплава может составить до одного квадриллиона операций в секунду. До мощностей квантовых компьютеров ещё далеко, однако ученые считают, что построить коммерчески успешную конструкцию - дело ближайших нескольких лет.