Как обманывают туристов в разных странах

Большинство путешественников желают привезти с собой сувенир домой из посещенной страны. Однако в этом деле нужно быть осторожным, поскольку турист является самой популярной жертвой мошенников и непорядочных торговцев. Эксперты собрали список стран, где чаще всего обманывают приезжих, и объяснили, как не попасться на уловки мошенников. Day.Az со ссылкой на anews представляет читателям данный список.

Азия

Во всех азиатских государствах при себе нужно иметь мелкие купюры, потому что у продавцов часто нет сдачи. Нельзя давать торговцу купюры крупным номиналом, поскольку, что весьма вероятно, ее он больше не отдаст и сдачи у него не найдется, а сама купюра окажется у подельника.

Сингапур

Зачастую туристы желают привезти из путешествия технику, например, телефон или планшет. Необходимо помнить, что перед покупкой гаджет нужно проверить, а также нельзя отдавать деньги до того, пока коробка с ним не будет в руках. Часто в магазинах покупателя просят оплатить товар и затем его получить, а пока покупатель ждет, ему рассказывают о преимуществах другой техники. Зачастую в таком случае необходимого товара на складе нет и продавцы стараются продать то, что в наличии.

Китай

В Китае продают самое большое число подделок в мире, а самыми качественными репликами являются шелк и жемчуг. Чтобы не приобрести поддельный товар, следует уметь отделять его от настоящего, например, подлинная жемчужина при броске на стол отскочит от него, словно мяч. Настоящая ниточка шелка при поджигании будет гореть, а не плавиться, а запах от нее будет не химический.

Таиланд

Здесь туристам прямо на улице могут предложить приобрести якобы россыпь всевозможных драгоценных камней по дешевой цене. Однако камни не всегда являются настоящими и разобраться в них сможет разве что опытный эксперт. При этом стоит помнить, что из Таиланда нельзя вывозить за рубеж драгоценные камни, если они не обработаны.

Индия

В этой стране драгоценности тоже очень распространены, но торговцы используют метод обмана, при котором якобы не могут сами привезти камни через границу. Они обещают, что при прибытии туриста встретит их человек, который охотно выкупит товар дороже, но в действительности в качестве камней выступают обычные стеклышки.

Египет

В данной стране туристы часто покупают себе на память папирус, однако некоторые места продажи лучше обходить стороной, чтобы не отдать деньги за подделку. Необходимо отправиться не в сомнительные точки, а в специализированный магазин за качественным товаром, а также важно проследить, чтобы на папирус выдали сертификат. Все потому, что последний могут запросить на таможне.

Куба

Кубинские сигары известны во всем мире, но неопытного туриста запросто обводят вокруг пальца мошенники, продавая некачественный товар по цене элитного. Нельзя приобретать сигары непосредственно на улице или по дешевой цене, а лучшим магазином для этих целей является специализированный ларек, функционирующий при табачной фабрике. Однако даже там необходимо проследить, чтобы коробку вскрывали при покупателе.

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