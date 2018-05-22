Что произойдет, если люди вдруг исчезнут - ВИДЕО

Представьте, что все люди вокруг внезапно исчезнут в один миг. Причины пока не важны: давайте просто посмотрим, как изменится весь мир без нас.

Как передает Day.Az со ссылкой на dnpmag.com, уже через несколько часов огни по всей планете начнут гаснуть. Большинство электростанций работает на ископаемом топливе, запасы которого пополнять будет некому. Метрополитены во многих городах будут затоплены, ведь насосы для откачивания грунтовых вод тоже перестанут работать.

Через месяц испарится вода на атомных станциях. Пройдет серия взрывов и аварий, последствия которых будут гораздо хуже, чем от Чернобыля.

Четверть века потребуется природе, чтобы покрыть зеленым ковром дороги и проспекты во всех городах мира. Еще триста лет и рассыпятся в прах стальные мосты, разрушатся дамбы и небоскребы.

Десять тысяч лет - и ничего не будет напоминать миру о самом существовании человека. Интересно, что если через триста миллионов лет на планете появятся новые разумные создания, то они могут даже не догадаться о том, что когда-то здесь существовала другая цивилизация.

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