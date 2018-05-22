Помахавшая ластой на камеру нерпа умилила пользователей соцсети - ВИДЕО

22 мая 2018 15:40

Финское представительство Фонда дикой природы на странице своего официального аккаунта в социальной сети поделилось видео прямой трансляции с крупнейшего в стране озера Сайма, на котором нерпа машет ластой на камеру.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Самец по имени Пуллерво сначала лежит на камне, а затем замечает, что его снимают, и машет в знак приветствия. Некоторые из пользователей соцсетей заметили, что животное так отгоняло летающих насекомых.

В подписи к публикации, которая набрала десятки тысяч просмотров, Фонд дикой природы отмечает, что мошки - наименьшая из опасностей, которые угрожают нерпам, ведь они являются вымирающим видом.

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Нерпа помахала ластой на камеру и умилила пользователей соцсети

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