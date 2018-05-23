Как снайперы-«кукушки» действовали против Красной армии на Зимней войне

Советско-финская война 1939-40 года завершилась тем, что территориальные претензии СССР к Финляндии были удовлетворены. Однако, победа эта была добыта ценой очень серьезных потерь советской стороны. И одной из причин этих потерь стали знаменитые снайперы-"кукушк и". Они были практически неуловимы и очень эффективны. Неудивительно, что их смертоносная деятельность породила множество мифов.

Мифы о снайперах--"кукушках"

Советские бойцы говорили о сотнях и тысячах финских снайперов, подстерегавших свои жертвы, сидя на деревьях, и переговаривавших ся на "птичьем языке". Поэтому их и прозвали "кукушками". Рассказывали об их способности буквально исчезать, как сквозь землю проваливаться. Только что засекли "кукушку" на сосне, начали обстрел со всех сторон из пулеметов, буквально ствол пополам резали очередями. И вот, дерево падает, но никакого следа от "кукушки". Только небольшой настил из досок в ветвях. А где сам стрелок - сыщи его! Политработники рассказывали, впрочем, истории совершенно противоположного характера: что прикованы "кукушки" к своему "гнезду" накрепко - цепями. В любом случае, прикованные или, напротив, свободные, как птицы, эти снайперы-"кукушки" внушали нашим бойцам неподдельный страх. И причиной его была, главным образом, их непостижимая меткость и неуловимость.

На самом деле

Истории о сотнях и тысячах снайперов, разумеется, преувеличение. Есть данные о том, что на вооружении всей финской армии в ту пору было всего 200 снайперских винтовок. Правильнее сказать, что на финской стороне воевало множество стрелков, а не снайперов в строгом смысле этого слова. Эти стрелки входили в подразделения шюцкора - структуры, сродни нашему народному ополчению. Все эти люди до войны были охотниками, в лесистой Финляндии каждый мужчина - охотник. Шюцкоровцы оборудовали себе "гнезда" на возвышенностях, на чердаках домов, и гораздо реже на деревьях. Работали они зачастую в паре. Пока один сидел с оружием в "гнезде", другой отсыпался в бункере, устроенном внизу, у подножия дерева или где-то рядом. Если "кукушку" засекали, и возникала необходимость уходить, стрелок соскальзывал со ствола по веревке и прятался в укрытии. Не было для финнов проблемой и уйти в лес на лыжах. Все население Финляндии - отличные лыжники, в лесу шюцкоровцы были как дома, так и родились легенды о мгновенных исчезновениях. Истории же о прикованных к стволам сосен снайперов порождены отчасти советской пропагандой, которой надо было как-то объяснить эффективность финских стрелков, отчасти тем, что иногда стрелки и в самом деле страховались, привязывая себя к стволу веревкой или цепью. "Птичьи разговоры" снайперов - тоже из разряда мифов. Вполне вероятно, что стрелки и подавали друг другу какие-то сигналы, имитируя птичьи крики, но, поскольку дело было зимой, вряд ли они пользовались для этого криками кукушки, птицы, как известно, перелетной. За весь период советско-финской войны известен лишь один, официально задокументированный эпизод уничтожения финского снайпера-"кукушки". Было это 3 января 1940 года. Бойцы 1 роты 1 батальона 4 погранполка сбили стрелка. Сидел он и в самом деле на дереве.

История одного снайпера

Финские стрелки-"кукушки " воевали против Красной армии, но, тем не менее, нельзя не восхититься мужеством и ловкостью, с которыми они защищали свою страну. Вот история одного из этих людей, ставшего, в некотором смысле, воплощением финского национального духа. Это снайпер Симо Хяюхя. Он стал одним из самых результативных снайперов в истории войн. По разным подсчетам Симо уничтожил от 542 до 742 красноармейцев. Специалисты подсчитали, что для достижения такого результата Симо должен был убивать по 5 человек в сутки, с учетом короткого зимнего дня - по одному в час. Многое из того, что применял Симо Хяюхя для маскировки, используется бойцами спецподразделени й и сегодня. Например, чтобы не выдать себя дыханием - на морозе при дыхании неизбежно возникают облачка пара - он сосал снег. Уловка простая, но она спасла ему жизнь, и спасает в настоящее время многим бойцам, ведущим спецоперации в условиях зимы. Этот очень невысокий человек, в нем было всего полтора метра роста, был метким стрелком и храбрым солдатом. В конце войны в рукопашной схватке он получил ранение в лицо, которое навсегда его изуродовало. После войны Хяюхя скромно жил в своей небольшой усадьбе, разводил собак, занимался охотой. Он умер в 2002 году.

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