Фотографы показали игрушки детей из бедных и богатых стран - ФОТО

Шведский дизайнер собрала фотографии вещей почти трёх сотен семей из 50 стран мира. С помощью снимков она показывает, как отличается жизнь людей с разным доходом. Подборка фотографий детских игрушек на первый взгляд кажется предсказуемой - мячи из тряпья у бедняков и гаджеты у богачей. Реальность оказалась добрее и проще: на разных континентах и в разных семьях дети любят одни и те же игрушки, передает Day.Az со ссылкой на Медиаликс.

Дизайнер из Швеции Анна Рослинг Рённлунд работает в некоммерческом фонде Gapminder, который собирает и обрабатывает статистические данные для ООН. Два года назад она придумала, как показать разницу в жизни людей из разных стран, не используя графики и цифры. По заданию Анны фотографы организации побывали в 264 домах в 50 странах мира, и в каждом сделали почти полторы сотни снимков.

Эти фотографии позволили "поселить" героев исследования на виртуальной схеме-"улице" на сайте организации. Оказалось, что детали в еде, предметах быта и одежде могут рассказывать, как живут люди с разным уровнем дохода в разных уголках планеты. В течение двух лет Анна Рослинг добавляет к "улице" новые детали. Недавно она показала любимые игрушки детей, которые живут в семьях, где доходы составляют от 27 долларов на семью и до 10 тысяч долларов на человека в месяц.

Самая бедная семья из тех, кто участвует в проекте, живёт в Бурунди. Здесь дети назвали своей любимой игрушкой учебники.

Другие маленькие обитатели этой восточноафриканской страны играют старыми шинами и высохшей кукурузой.

В Зимбабве мальчишки играют в футбол мячами, сделанными из тряпья и пластика.

И делают машинки из пластиковых бутылок.

Семьи с низким и средним доходом, как правило, могут позволить себе покупки игрушек. Дети из таких семей играют в футбол и волейбол настоящими, а не самодельными мячами. Как эта колумбийская девочка.

Ещё одна девочка из Колумбии сказала фотографам, что больше всего любит играть со своим котом. Кот с этим, кажется, не согласен.

Подросток из индийской семьи, где доход составляет 369 долларов на человека в месяц, чаще всего играет со своим мобильником.

Маленький китаец, семья которого зарабатывает по 2 235 долларов в месяц на человека, любит собирать модели военных кораблей.

Эта плюшевая корова - любимая игрушка детей из Китая. Доход их семьи является самым большим на Доллар-стрит - 10 098 долларов в месяц на человека.

Тигрёнок этого иорданского мальчика мало чем отличается от игрушки китайских детей из богатой семьи.

В состоятельных семьях детям доступны сложные и дорогие игрушки. Например, планшеты и игровые приставки. Но многие дети из этой категории выбирают куклы, машинки и игрушечных зверей, которые очень похожи на те, с которыми играют дети бедняков, подтверждают эксперты ООН.

Вот, например, мальчик из Индии со своей машинкой.

И зимбабвийский мальчишка с машинкой. Его семья беднее семьи индуса с предыдущего снимка в пять раз.

Эти куклы принадлежат девочке из шведской семьи, в которой доход составляет почти три с половиной тысячи долларов в месяц на человека.

Похожими куклами играет девочка из Мексики. Несмотря на то, что её семья в семь раз беднее.