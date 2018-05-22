7 фактов о женском теле, о которых вы не знали - ФОТО

Многие знают о невероятной выносливости женских тел и слышали что-то о различии между распознаванием цвета мужчин и женщин. И знаете ли вы, что целлюлит - это не "плохой жир", а абсолютно нормальный? Как насчет того, что женщины более рациональны, чем мужчины по своей природе? Мы собрали 7 фактов о женском теле, о которых вы, наверное, никогда не слышали, передает Day.Az со ссылкой на billionnews.ru.





1. Женские шеи более подвижны.

Вы когда-нибудь замечали, как женщины и мужчины оборачиваются, если их окликнуть? Попробуйте это проверить, и вы увидите, что мужчина поворачивает все свое тело, а женщина просто поворачивает голову. Причина кроется в структуре мышц, которая более эластична у женщин.



2. У женщин более чувствительный слух во время сна.

Этот факт является результатом эволюционного процесса. Женщины чувствительны к шуму, пока они спят, чтобы их разбудил плачущий ребенок. Но хорошая новость в том, что это правило работает только для высоких звуков. Звуки в низкой тональности не разбудят женщину.



3. У женщин одна грудь больше другой.

Разница может быть либо почти невидимой, либо очень заметной, но в обоих случаях не о чем беспокоиться. Никто не имеет абсолютно симметричную грудь.



4. Женщины более рациональны, чем мужчины.

Несмотря на общее мнение, что женщины более эмоциональны, а мужчины более рациональны, реальность совершенно противоположна. Толстая кор а мозга была связана с более высокими баллами по целому ряду когнитивных и общих тестов интеллекта. И у женщин мозг имеет гораздо более толстую кору, чем у мужчин.



5. Целлюлит - это не плохо.

Прежде всего "целлюлит" не является медицинским термином, это также не признак ожирения зрелой женщины. Согласно статистике, только одна из 40 женщин не имеет такого накопления жира в области ягодично-бедренной кости.



6. Женщины пьют быстрее, чем мужчины.

У женщин меньше воды в тканях, чем у мужчин. Что это значит? Женщины напиваются быстрее, чем мужчины, потому что их тела менее способны переваривать алкоголь, прежде чем он достигнет кровотока.



7. Женщины формируют более сильные привязанности к другим людям.

Причина в том, что женщины имеют более высокий уровень окситоцина. Окситоцин - это так называемый гормон любви. Он способствует привязанности, укрепляет отношения и облегчает стресс. Окситоцин также отвечает за создание связей между матерью и ребенком и даже для грудного вскармливания.