Назван способ снизить риск преждевременной смерти

Употребление хотя бы одного яйца в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в работе британских и китайских ученых, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В исследовании приняли участие 416 тысяч жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет. На протяжении четырех лет добровольцы рассказывали, как часто едят яйца, а врачи отслеживали состояние их здоровья.

За девять лет наблюдений медики зарегистрировали 83 977 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, из которых 9985 закончились смертью.

Результаты показали, что те, кто употреблял не менее пяти яиц в неделю, на 28% реже умирали от геморрагического инсульта и на 18% - от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто ел не более двух яиц в неделю. Кроме того, любители яиц на 12% реже страдали ишемической болезнью сердца.

Ранее американские ученые установили, что употребление хотя бы двух порций рыбы в неделю заметно снижает шансы преждевременной смерти от инфарктов или других болезней сердца и сосудов.

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