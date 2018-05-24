Ученый-астрофизик предсказал, что будет после гибели человечества

Астрофизик Этан Сигель предположил, будет каким увидят небо обитатели Млечного Пути через десять миллиардов лет, после того как человечество погибнет от Большого взрыва. Свою теорию ученый изложил в журнале Forbes, передает Day.az со ссылкой на РИА Новости.

По расчетам Сигеля, небо будет сильно отличаться от нынешнего. Так, будет больше красных гигантов, а галактика Млечный путь приобретет форму эллиптического гало вместо диска. Кроме того, в космосе будет меньше пыли и газа и меньше областей со звездными формированиями.

Основной причиной такого исхода астрофизик называет слияние Млечного Пути с галактикой Андромеда, которое произойдет примерно через четыре-семь миллиардов лет, а также с другими ближайшими галактиками.При этом, если в новой галактике появятся новые разумные существа, они не смогут увидеть ничего за пределами звездного скопления даже с помощью телескопов, поскольку галактики из других систем будут все дальше отдаляться от нашей.

Ускоренное расширение Вселенной, по словам ученого, приведет к тому, что новым землянам покажется, что они одиноки во Вселенной.

Сигель также выдвигает гипотезу, что разумные обитатели нашей галактики будут задаваться уже другими вопросами касательно космоса. У них не будет доказательств того, что Вселенная расширяется, поскольку удаленные галактики окажутся невидимыми, а также не будет и представления о Большом взрыве.

При этом астрофизик предположил, что у существ, которые могли бы жить до Большого взрыва, были совершенно другие представления о космосе, нежели у современных людей.

Согласно общепринятой космологической концепции, Вселенная начала расширяться после Большого взрыва, а до него она находилась в чрезвычайно плотном и горячем состоянии, называемом космологической сингулярностью.