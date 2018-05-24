Тайна палеолита: как аутисты спасли человечество

Художники времен ледникового периода, жившие около 30 тыс. лет назад, возможно, были аутистами, считают канадские исследователи. На это указывает их повышенное внимание к деталям, позволявшее создавать реалистичные изображения животных, передает Day.Az со ссылкой на Газета.ru.

Около 30 тыс. лет назад на территории Европы стали появляться весьма реалистичные наскальные рисунки, изображавшие медведей, зубров, лошадей, львов и других животных ледникового периода. Древнейший и наиболее известный исторический памятник, где сохранились такие рисунки - пещера Шове на юге Франции, содержащая 435 детализированных изображений животных, выполненных древесным углем, полученным из сосны.

Ученые затрудняются сказать, почему люди того времени создавали столь точные изображения вместо более простых зарисовок, распространенных ранее. Некоторые связывают это с употреблением наркотических веществ. Однако у канадских археологов из Йоркского университета есть иная версия.

Как заявляет в работе, опубликованной в журналеOpen Archaeology, ведущий автор исследования доктор Пенни Спикинс,

древние художники могли быть аутистами. Одна из характерных черт людей с расстройствами аутистического спектра - повышенное внимание к деталям.

"Внимание к деталям - это то, что определяет, сможете вы реалистично рисовать или нет. Оно необходимо, чтобы создавать реалистичные изображения. Эта черта часто встречается у людей с аутизмом и редко - у людей без него", - поясняет Спикинс.

Вопрос о том, связано ли творчество древних людей с аутизмом, был поставлен еще в 1998 году, когда британский психолог Николас Хамфри выявил общие черты в наскальной живописи и рисунках девочки-аутистки Нади, отметив, что и Надя, и древние люди "фокусировались скорее на деталях, чем на целом" и "удивительно детально и точно рисовали животных по памяти". Впоследствии на подобные сходства стали обращать внимание и другие исследователи.

Ученые проанализировали почти сотню работ, посвященных древнему искусству, аутизму и факторам, влияющим на творчество.

"Мы рассмотрели данные исследований, пытающихся выявить связь между художественным талантом и употреблением наркотиков, и обнаружили, что наркотики, наоборот, скорее препятствуют творчеству.

Идея о том, что в ледниковом периоде рисунки создавали люди с повышенным вниманием к деталям, многие из которых, возможно, были аутистами, выглядит более убедительным объяснением",

В некоторых случаях аутизм сопровождается умственной отсталостью, но, по словам Спикинс, до 70% аутистов составляют люди без нарушений интеллекта.

"Факт положительного отбора генов аутизма без умственной неполноценности предполагает, что они приносят преимущества, приводя к выживанию и продолжению рода, - отмечают исследователи. - Во-первых, генетические данные подтверждают, что люди с аутизмом существовали уже в палеолите. Во-вторых, растет массив исследований, показывающих, что некоторые полезные характеристики, связанные с генами, ассоциированными с аутизмом, проходят положительный отбор.

В-третьих, люди с аутизмом без умственной отсталости имеют ряд преимуществ, включая улучшенные восприятие, концентрацию, память и способность распознавать закономерности, которые были бы полезны в условиях верхнего палеолита".

В одной из более ранних работ Спикинс с коллегами провела исследование студентов Йоркского университета. У 4% из них были выявлены аутистические черты. При этом большинство из них не имели диагноза "аутизм" и не связывали с ним какие-либо свои таланты. Примечательно, что наиболее широко аутизм оказался распространен среди тех, кто был родом из Северной Европы - далеким предкам большинства из них довелось столкнуться с тяготами жизни в ледниковом периоде.

"Мы подозреваем, что раннее развитие унаследованного аутизма в некоторой степени стало эволюционным ответом на сверхсуровые климатические условия ледникового периода, поясняет Спикинс. Без развития связанных с аутизмом способностей у части людей, возможно, человечество не смогло бы выжить в условиях, когда поиск пищи требовал продвинутых навыков".

По мнению Спикинс, суровые условия благоприятствовали естественному отбору генов, которые предрасполагали некоторых людей к повышенной длительной сосредоточенности на определенных задачах и концентрации на деталях окружающего мира.

Эти способности, характерные для аутистов, позволили людям ледникового периода создавать более совершенные кремневые наконечники (очень трудоемкий процесс, требующий длительной концентрации внимания), помнить в мельчайших подробностях тысячи квадратных километров охотничьих территорий, а также помнить и анализировать закономерности поведения животных.

И эти же способности позволили древним людям развить навык создания реалистичных изображений - они оказались способны извлекать из памяти образы животных и изображать их в движении.

Судя по всему, древних людей не отпугивали особенности их аутичных соплеменников.

"Что действительно важно - за наиболее значимыми и памятными творениями палеолита лежали терпимость и понимание, поощряющие таланты и значимые когнитивные отличия", отмечают исследователи.

Исследование показывает, что аспекты жизни древних людей, от выживания до творчества, необходимо рассматривать не только с точки зрения эволюции и культуры, но также и с точки зрения медицины.

В дальнейшем авторы работы планируют рассмотреть и другие ключевые аспекты развития культуры, включая более ранние технологии, ритуалы и менее реалистичные изображения, и выяснить, не продиктованы ли и они какими-либо особенностями развития.

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