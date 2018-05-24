Откуда прилетел первый в истории астероид-мигрант

Странный астероид, обнаруженный близ Юпитера, залетел в Солнечную систему миллиарды лет назад. Об открытии уникального тела сообщили астрономы, передает Day.Az со ссылкой на Газета.ru.

Мечтам астрономов когда-нибудь исследовать вещество вблизи других звезд, возможно, в недалеком будущем, суждено сбыться. И для этого вовсе не нужно придумывать способ полета к ближайшим звездам: это вещество находится буквально у нас под боком.

Осенью 2017 года астрономы огорошили мир необычным открытием: в ходе рутинных наблюдений впервые был обнаружен астероид, несущийся на огромной скорости сквозь Солнечную систему. Вскоре на основе последовательных измерений его координат удалось определить, что астероид, который назвали Оумуамуа, является не родным для Солнечной системы, а прилетел в нее из-за ее пределов, от других звезд.

Он имеет необычную сигароподобную форму, красноватый оттенок, аналогичный тому, что имеют объекты во внешних частях Солнечной системы. Позднее ученые университета Торонто выяснили, что с большой вероятностью этот астероид прилетел из системы двойных звезд.

Открытие необычного тела, в настоящее время улетающего от нас с огромной скоростью, произвело сенсацию в научном мире, ему было посвящено множество работ. Например, ученые пытались поймать радиосигнал с этого астероида, но это им не удалось.

Однако еще более удивительное открытие сделали французский и бразильский астрономы Фатхи Намуни и Елена Мораис, заявившие о том, что впервые открыли астероид родом из другой звездной системы, который является частью Солнечной системы.

Свои выводы ученые опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Астероид, получивший название 2015 BZ509, был открыт еще в ноябре 2014 года вблизи орбиты Юпитера, причем, как и в случае в астероидом Оумуамуа, - при помощи гавайского телескопа Pan-STARRS.

Странной особенностью астероида оказалась его так называемая ретроградная орбита - так называют орбиты тел, движущихся не в ту сторону, куда вращаются все планеты и большинство тел Солнечной системы, а в противоположную.

"До последнего момента оставалось загадкой, почему астероид стал двигаться таким образом, при этом оставаясь на одной орбите с Юпитером, - поясняет Намуни, астроном из Обсерватоории Лазуурного берега, автор исследования. - Если бы 2015 BZ509 был родным для нашей системы, он бы имел то же направление движения, как и все планеты и астероиды, унаследованное от общего газопылевого облака, из которого они сформированы".

Заинтересовавшись прошлым загадочного астероида, ученые провели компьютерное моделирование его орбиты, проследив, каким образом она могла эволюционировать в далеком прошлом.

"Мы показали, что 2015 BZ509 имеет коорбитальное по отношению к Юпитеру, ретроградное движение начиная с рождения Солнечной системы, то есть 4,5 миллиарда лет, - пояснила Мораис. - Солнечная система не могла порождать внутри себя ретроградные орбиты в прошлом,

так что единственной возможностью остался захват астероида из другой системы".

По словам ученых, миллиарды лет назад такие захваты могли происходить куда проще, чем в наше время. Это связано с тем, что Солнце родилось в плотном звездном скоплении, которое образовалось из одного протозвездного облака, и потому гравитационные возмущения со стороны соседних звезд были более частыми и сильными, чем сегодня.

"Близкое расположение звезд вкупе с гравитационными силами со стороны планет способствовало тому, что астероиды притягивались выхватывались и захватывались ими друг у друга", - пояснил Мораис.

По мнению астрономов, первое открытие в Солнечной системе астероида-мигранта может иметь важные последствия в изучении таких актуальных научных вопросов, как формирование планет, эволюция Солнечной системы, и вопроса происхождения жизни на Земле.

Понимание того, как и когда 2015 BZ509 мог залететь в Солнечную систему, может пролить свет на то, как формировалось Солнце в протозвездном облаке и как планеты земной группы обогатились веществами, необходимыми для зарождения и процветания жизни.

"Это то, что мы должны выяснить теперь, - пояснил Намуни. - Поскольку Оумуамуа просто пролетел мимо нас, было не проблемой проследить его путь и указать место, откуда он прилетел. 2015 BZ509 достиг Солнечной системы на этапе ее формирования, когда планеты находились не в тех местах, где сейчас. Поэтому потребуется немало хитрости, чтобы выяснить - откуда он прилетел?"