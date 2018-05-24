Обнаружена новая угроза существованию человечества

Грибок становится всё более устойчивым к антибиотикам и в скором времени будет полностью невосприимчивым к противогрибковым препаратам. К такому выводу пришла группа исследователей из Великобритании. Об это сообщает Day.Az со ссылкой на dailyhype.ru.



По мнению биологов, чрезмерное применение в сельском хозяйстве химикатов, разработанных для борьбы с грибками, вызывает у них ответную реакцию - они начинают активнее эволюционировать. Более слабые культуры погибают, но сильные вырабатывают невосприимчивость к противогрибковым средствам.



Этот процесс занимает до 10 лет, а в некоторых случаях грибки вырабатывают "иммунитет" за 2 года.



Эволюция грибков идёт непрерывно. Так, плесень Botrytis cinerea, с которой ещё недавно успешно боролись, сейчас полностью устойчива к действию пятнадцати различных химикатов.



В конечном итоге грибок, как "супербактерии", может стать невосприимчивым к любым препаратам, и получившийся "супергрибок" станет угрозой для растений, животных и человека. Учёные считают необходимым разработку новых действенных средств.

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