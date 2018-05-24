Ученые превратили зеленый чай в лекарство от рака

Экстракты, которые ученые смогли получить из зелёного чая, помогли им в изготовлении наночастиц, нацеленных на уничтожение раковых клеток, расположенных в лёгких больного, сообщает Day.Az со ссылкой на dailyhype.ru.



Ученые заявили, что их следующим шагом будет попытка использования квантовых точек при фотографировании клеток рака, это должно помочь найти ответ на вопрос о том, каким путем они объединяются и атакуют организм.



Последние несколько лет исследований выдались очень удачными. Учёным удалось найти огромное количество новых способов борьбы с клетками рака. Во многих случаях эти способы опираются на использование различных органических или неорганических наночастиц.



Зачастую, данные частицы выступали в роли средства, уничтожающего опухоль, путём того, что они становились своеобразной мишенью для иммунных клеток или излучений лазера, которые нагревали частицы и разрушали больные клетки.



Учёные говорят, что между размерами наночастицы и её способностью поражать клетки существует прямая закономерность. Чем больше размер - тем больше урон. Однако это является минусом и плюсом одновременно, ведь крупные частицы способны затронуть не только пораженные фрагменты, но и абсолютно здоровые.



По словам учёных, выращивание подобных частиц маленьких размеров - это очень сложная задача, поскольку при уменьшении их размеров также снижается стабильность.



За последнее время учёным удалось открыть немалое количество веществ, способных повысить уровень стабилизации частиц, однако присутствует недостаток, причём существенный - вещества, которые содержатся в них, способны разрушить практически любые живые клетки. Данный фактор препятствует использованию подобных веществ в медицине.



На помощь пришли Британские учёные, которые научились выращивать особые наночастицы, поместив их в экстракты зелёного чая. Данные частицы способны бороться практически с любыми клетками рака.



По словам исследователей, было замечено, как огромное количество микробов и растений способны синтезировать природные наночастицы при помощи веществ, которые имеют возможность образовывать тонкую пленку на поверхности разных жидкостей. Руководствуясь данным знанием, исследователи начали собирать квантовые точки и использовали клетки этих организмов, а потом тестировали их на бактериях и микробах.



Данные эксперименты подтвердили догадку, которая заключалась в том, что экстракты зелёного чая можно использовать для постройки наночастиц, состоящих из кадмия и серы, при этом необходимы только три составляющих - сульфат кадмия, натрия и экстракт зелёного чая. Спустя несколько часов, внутри данной системы появляются частицы, которые достигают размера в несколько нанометров.



Эти частицы способны впитывать в себя свет и производить новые электромагнитные волны. Находясь внутри клеток, они начинают создавать агрессивные молекулы, которые разрушают их изнутри.



Данные частицы показали результат в 80%. Именно такой процент подверженных пагубному воздействию клеток лёгких был уничтожен. Этот эксперимент даёт шанс на возможную эксплуатацию зелёного чая в борьбе с раком.

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