Ученые из США выяснили, почему люди болеют раком
Уникальное открытие сделали исследователи из Университета штата Ариззона, передает Day.az со ссылкой на segodnya.ua.
Американские ученые из Университета штата Ариззона нашли факторы, способствующие развитию злокачественных опухолей. В первую очередь это химическое загрязнения атмосферы и гидросферы, выделение радиационного излучения с ядерных установок, накопление пластика, а также использование пестицидов. Результаты масштабного исследования эксперты опубликовали в научной статье для журнала Nature Ecology & Evolution.
По словам авторов, Homo sapiens можно определить как онкогенный вид, хотя на настоящий момент мало известно, насколько сильно развитие современной цивилизации обуславливает развитие и распространение раковых опухолей у диких видов.
Напомним, ученые назвали неожиданную причину рака.
Британские ученые из Института изучения рака выяснили, что возникновение детского острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) связано с генетической предрасположенностью и стерильным окружением.
Кроме этого, мы писали, что ученые открыли неожиданное средство против рака.
Также сообщалось о том, что ученые заявили о неожиданной причине импотенции и рака.
Беспроводной интернет грозит импотенцией и онкозаболеваниями. Об этом заявляют голландские ученые из университета Вагенингена. Поддерживают их и некоторые отечественные исследователи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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