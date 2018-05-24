Как изменились одни из самых популярных телеведущих 90-х - ФОТО

24 мая 2018 12:52

Кто-то из них уже давно отошел в сторонку, а кто-то до сих пор пользуется популярностью.

Ничего себе!

Арина Шарапова

SКак изменились одни из самых популярных телеведущих 90х

В начале 90-х она вела российско-американскую телевизионную программу "60 минут", затем "Вести" на ВГТРК, а потом программу "Время" на ОРТ.

SКак изменились одни из самых популярных телеведущих 90х

Ксения Стриж

SКак изменились одни из самых популярных телеведущих 90х

Вела музыкальную программу "50/50", вечернее шоу "Доброй ночи" и романтическую передачу "Как найти мужа?"

SКак изменились одни из самых популярных телеведущих 90х

На данный момент работает на радио.

Елена Ханга

SКак изменились одни из самых популярных телеведущих 90х

Начала карьеру с популярного шоу "Про это".

SКак изменились одни из самых популярных телеведущих 90х

На данный момент ведет шоу Cross Talk на канале Russia Today.

Светлана Сорокина

SКак изменились одни из самых популярных телеведущих 90х

Начинала Сорокина с работы телеведущей вестей на ВГТРК.

SКак изменились одни из самых популярных телеведущих 90х

На данный момент независимый журналист, который продолжает писать статьи.

Мария Киселева

SКак изменились одни из самых популярных телеведущих 90х

Марию все запомнили после программы "Слабое звено". До этого на экранах она не появлялась.

SКак изменились одни из самых популярных телеведущих 90х

И после также нигде не снималась. Лишь в 2015 году стала соведущей шоу "Вместе с дельфинами".

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