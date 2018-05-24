Как изменились одни из самых популярных телеведущих 90-х - ФОТО

Кто-то из них уже давно отошел в сторонку, а кто-то до сих пор пользуется популярностью.

Арина Шарапова

В начале 90-х она вела российско-американскую телевизионную программу "60 минут", затем "Вести" на ВГТРК, а потом программу "Время" на ОРТ.

Ксения Стриж

Вела музыкальную программу "50/50", вечернее шоу "Доброй ночи" и романтическую передачу "Как найти мужа?"

На данный момент работает на радио.

Елена Ханга

Начала карьеру с популярного шоу "Про это".

На данный момент ведет шоу Cross Talk на канале Russia Today.

Светлана Сорокина

Начинала Сорокина с работы телеведущей вестей на ВГТРК.

На данный момент независимый журналист, который продолжает писать статьи.

Мария Киселева

Марию все запомнили после программы "Слабое звено". До этого на экранах она не появлялась.

И после также нигде не снималась. Лишь в 2015 году стала соведущей шоу "Вместе с дельфинами".

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