Как изменились одни из самых популярных телеведущих 90-х - ФОТО
Кто-то из них уже давно отошел в сторонку, а кто-то до сих пор пользуется популярностью.
Арина Шарапова
В начале 90-х она вела российско-американскую телевизионную программу "60 минут", затем "Вести" на ВГТРК, а потом программу "Время" на ОРТ.
Ксения Стриж
Вела музыкальную программу "50/50", вечернее шоу "Доброй ночи" и романтическую передачу "Как найти мужа?"
На данный момент работает на радио.
Елена Ханга
Начала карьеру с популярного шоу "Про это".
На данный момент ведет шоу Cross Talk на канале Russia Today.
Светлана Сорокина
Начинала Сорокина с работы телеведущей вестей на ВГТРК.
На данный момент независимый журналист, который продолжает писать статьи.
Мария Киселева
Марию все запомнили после программы "Слабое звено". До этого на экранах она не появлялась.
И после также нигде не снималась. Лишь в 2015 году стала соведущей шоу "Вместе с дельфинами".
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