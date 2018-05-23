Дружба с трансформаторной будкой: появился яркий трейлер украинского фильма "Бобот и Энергия Вселенной" - ВИДЕО

В сети появился первый официальный трейлер украинского фантастического фильма "Бобот и Энергия Вселенной", который выйдет на широкие экраны 30 августа, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.

В картине 12-летний мальчик Вадик заводит дружбу с трансформаторной будкой, которая неожиданно демонстрирует признаки жизни. Приближается катастрофа - в любое время во всех населенных пунктах Земли по непонятным причинам может исчезнуть электроэнергия. Спасать человечество от неминуемого краха приходится трансформаторной будке.

Это странное создание не может непосредственно общаться с человеческими существами. Чтобы наладить контакт с окружающими, оно использует заколдованного ворона и смартфоны. Двое приятелей отправляются навстречу серьезным испытаниям, чтобы сразиться со всемогущим Злом и предотвратить катастрофу. Фильм полностью, включая спецэффекты, создается в Украине.

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