Привычка отсыпаться на выходных спасает от преждевременной смерти

Представители Миланского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что существует связь между продолжительностью сна и риском смерти. Оказалось также, имеет значение, в какие дни высыпаться - в будни или в выходные, сообщает Online Library.

Итальянские ученые опросили 38 тысяч шведов, попросив их заполнить анкету из 38 вопросов о распорядке дня и образе жизни. Предварительно исследователи попросили опрашиваемых поделиться информацией о поле, возрасте, образовании, работе, состоянии здоровья, индексе массы тела и вредных привычках, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Наблюдения длились 13 лет. В период с 1997-го по 2010-й годы умерли 3234 испытуемых. 1515 человек от онкологических заболеваний, еще 1017 - от сердечно-сосудистых.

Среди испытуемых младше 65 лет сон в выходные, который длился менее пяти часов, был связан с повышением риска смерти на 52 процента по сравнению с теми, кто спал семь часов. Интересно, что сон, длившийся более девяти часов, риск смерти не повысил.

Исследователи пишут также, что люди, которые спали меньше пяти часов в будни, но больше восьми часов в выходные, не повысили риск смерти по сравнению с теми, кто спит в среднем 6-8 часов в течение всей недели.